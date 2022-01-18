Презумпция вины. ЖКС заплатит петербурженке 890 тысяч за лёд на крыше, которую было некому убирать

Hyundai Creta попал под ледяной обстрел на Потёмкинской улице, 13/48, днём 25 февраля прошлого года. В иске сказано, что у машины, купленной пару месяцев назад, разбиты стёкла — заднее и левое, испорчена крышка багажника, рейлинги и спойлер, на крыше многочисленные вмятины, помято левое крыло.

Согласно заключению эксперта, ремонт вместе с компенсацией за утрату товарной стоимости обойдётся в 502 тысячи рублей. Кроме того, истица потребовала наказать ЖКС штрафом, а также взыскать неустойку в размере 517 тысяч рублей и 100 тысяч за моральный вред. Штраф она готова была простить, но, как подчёркнуто в иске, представители компании отказывались решать спор миром.



Женщину поддержали соседи, которые вспомнили и нерегулярную уборку крыши, и свои жалобы на это, и Hyundai Creta, которая приняла удар льда.



«Неоднократно звонил, но сотрудники ЖКС ссылались на нехватку людей и сложное положение с уборкой крыш, крышу дома не очищали более двух недель до происшествия», — приводит пресс-служба показания одного из свидетелей.



Представитель ответчика настаивал, что Архипова не доказала, что вред причинён именно по вине ЖКС, причина, по которой возникли повреждения, не подтверждена, закон о защите прав потребителя к данной ситуации не относится, требование компенсации морального вреда необоснованно. Кроме того, в компании указали, что петербурженка и сама не без греха: её машина стояла во дворе явно ближе 10 метров от жилых домов, которые требует СНИП.

