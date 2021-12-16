Петербург в зимнем аду. Как найти виновного за падающие сосульки и скользкие тротуары

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Излюбленную отговорку горе-уборщиков «мы чистили, а оно опять нападало» аннулирует регламент Смольного. Он обязывает ликвидировать последствия зимы по мере необходимости, то есть днем и ночью и независимо от близости к площади Пролетарской Диктатуры.

Частная территория Днем 13 декабря сосулька с крыши универмага «Au Pont Rouge. У Красного моста» на набережной Мойки пробила голову 33-летней петербурженке.

«Фонтанка.ру»

Кроме видеозаписи, несчастье на Мойке подтверждено звонком очевидцев по 112, рапортом участкового, который побывал у универмага, и телефонограммой из Мариинской больницы в 1-й отдел полиции Адмиралтейского района — о диагнозе и обстоятельствах получения травмы.



У универмага нет управляющей компании в традиционном понимании этого значения. За содержание здания отвечает собственник или арендатор. Информация о них содержится в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Выписку можно бесплатно заказать в МФЦ или через портал госуслуг, но он потребует электронной квалифицированной подписи. Универмаг на Мойке обслуживает ООО «АПР Ритейл групп». На момент выхода публикации компания не предоставила «Фонтанке» комментарий. По общему правилу, причинителями вреда признаются эксплуатанты зданий независимо от того, с кем они заключают договоры на уборку. Петербурженка Ирина Байкова тоже получила черепно-мозговую травму на частной территории — рядом с торгово-развлекательным комплексом «Мега Дыбенко», поскользнувшись на обледеневшем тротуаре. Причинителями вреда суд признал не компанию-уборщика «Новый дом», а собственника «Меги» («Ингка Сентерс Рус Проперти Б») и родственное ему юрлицо «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн», которое отвечало за контроль качества уборки. Байкова просила 2,5 миллиона рублей, суд взыскал 300 тысяч.

Управляющие многоквартирными домами компании — наиболее распространенные ответчики по искам о компенсации морального вреда и возмещении расходов на лечение. Для тяжбы с управляющей компанией нет принципиальной разницы, как была получена травма — при падении у подъезда или от упавшей с крыши сосульки.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Тротуар В Петербурге всего восемь специализированных дорожных предприятий, отвечающих за уборку улиц и тротуаров. Их список, с разбивкой по районам, опубликован на сайте правительства Петербурга. По пути на работу жительница Металлостроя Любовь Бузова поскользнулась на перекрестке. Нехитрым способом она выяснила, что роковой тротуар обслуживает АО «Автодор СПб», и подала иск о компенсации морального вреда на 650 тысяч рублей, расходы на лекарства, усиленное питание и костыли. Исполняющие госконтракты предприятия связаны техническим заданием. В нем прописано, что задача зимней уборки — обеспечение такого состояния дорог, в том числе тротуаров и велодорожек, при котором достигается беспрепятственность работы городского транспорта, безопасное движение пешеходов и транспортных средств. Трактовка не поддается двойному толкованию.

В гражданском праве установлена презумпция вины правонарушителя, то есть истец не обязан доказывать связь между падением сосульки и плохой работой обслуживающей организации. Задача пострадавшего — доказать факт причинения вреда.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Традиционно дорожные предприятия оперируют документацией: дескать, заказчик (комитет благоустройства или муниципалитет) подписал акт выполненных работ и оплатил их, а значит, услуга оказана качественно, и прямой причинно-следственной связи между травмой и неубранным тротуаром нет.

Но бумажная аргументация бессильна против стандартного набора пострадавшего. В него входят показания очевидцев (об обледенении тротуара), справка участкового о дате и месте падения, телефонограмма больницы или травмпункта в отдел полиции, а также выписной эпикриз. Формулировки «Падение на гололеде», «Падение наледи с кровли» и аналогичные им обязаны присутствовать в служебной документации. Компенсации Петербургские суды в целом расположены к истцам, механизм взыскания компенсаций с причинителей вреда отлажен. Тем не менее пострадавшие получают суммы кратно меньшие заявленных. Этому есть объяснение.

Моральный вред обладает неимущественной природой. Он не предполагает точного выражения в денежной форме. По закону, компенсация должна отвечать «признакам справедливого вознаграждения» за перенесенные страдания, а не полностью и абсолютно эти страдания покрывать. Эти признаки суд определяет оценочно, интуитивно и объясняет занижение сумм тем, что компенсация не должна стать неосновательным обогащением. Есть безусловная категория дел, в которых суды полностью отказывают истцам в компенсации морального вреда. Это касается повреждения автомобилей и прочей собственности от падающих сосулек и сбрасываемого снега — в том случае, если не пострадал человек. Сосулька на машину

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Возмещение имущественного ущерба основано на чистой математике. Он состоит из восстановительного ремонта, амортизационного износа и утраты товарной стоимости. Автовладелец самостоятельно заказывает экспертизу, расходы на которую также включает в иск к управляющей компании.

Как и в случае с травматизмом, в «имущественных» делах истец должен доказать факт причинения вреда. Обязательны вызов полиции для фиксации места, времени и обстоятельств падения наледи или снега, фотографии и видеозаписи с отсутствующими предупредительной табличкой и оградительной лентой, показания очевидцев.

автор видео читатель «Фонтанки» Михаил

Так как зимний норматив обязывает чистить крыши по мере необходимости, то любая упавшая сосулька — результат ненадлежащего исполнения управляющей компанией своих обязанностей.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»