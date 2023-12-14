В Петербурге суд взыскал с районной администрации ущерб от бесхозной дыры

Кировский райсуд рассмотрел иск Игоря Царева к МО Морские ворота и районной администрации о взыскании материального ущерба. В зале заседаний пытались установить ответственного за люк, который стал причиной ДТП. Подробности 14 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Царев указал, что в ноябре 2021 года во дворе дома 10к3 по улице Двинской наехал на своем Fiat Ducato на крышку люка, после чего та откинулась, а машина провалилась в отверстие и получила повреждения. Сумма ремонта превысила 180 тысяч рублей, урон кошельку нанесли также убытки и судебные расходы.

