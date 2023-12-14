В Петербурге суд взыскал с районной администрации ущерб от бесхозной дыры

Кировский райсуд рассмотрел иск Игоря Царева к МО Морские ворота и районной администрации о взыскании материального ущерба. В зале заседаний пытались установить ответственного за люк, который стал причиной ДТП. Подробности 14 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Царев указал, что в ноябре 2021 года во дворе дома 10к3 по улице Двинской наехал на своем Fiat Ducato на крышку люка, после чего та откинулась, а машина провалилась в отверстие и получила повреждения. Сумма ремонта превысила 180 тысяч рублей, урон кошельку нанесли также убытки и судебные расходы.
Представитель МА МО МО Морские ворота возразил против удовлетворения исковых требований и перевел стрелки на администрацию. Представитель администрации возложил вину на ГУП «Водоканал», мол, люк ливневой канализации принадлежит предприятию.
Однако сведений об указанном люке в реестре собственности Петербурга не оказалось. В то же время районная администрация должна выявлять бесхозное недвижимое имущество и передавать сведения о нем в соответствующий комитет Смольного. Достоверных сведений о том, что люк закреплен за каким-либо предприятием, суду предоставлено не было, поэтому возмещение вреда было возложено на чиновников.
Суд взыскал с администрации Кировского района 181 100 рублей материального ущерба и другие издержки. В сумме вышло более 270 тысяч рублей.