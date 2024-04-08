Велосипедист проехал по «зебре», попал в ДТП и отсудил у водителя 180 тысяч в Петербурге

В полмиллиона рублей оценил свои моральные страдания велосипедист, сбитый «Ленд Крузером» в Курортном районе Петербурга. Суд сократил его финансовые претензии втрое — истец и сам не образцовый блюститель ПДД.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга
Состава преступления в действиях водителя полиция не увидела, и в возбуждении уголовного дела было отказано. Камера наблюдения зафиксировала, что Полуэктов выехал на нерегулируемый переход на велосипеде. В заключении эксперта сказано, что водитель ехал со скоростью около
Истец просил 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё
«При отсутствии вины владельца источника повышенной опасности, при наличии грубой неосторожности лица, жизни или здоровью которого причинен вред, суд не вправе полностью освободить владельца источника повышенной опасности от ответственности», — говорится в решении суда.
Иск велосипедиста удовлетворили частично. Водитель должен выплатить ему
Судя по картотеке, стороны решение не обжаловали, однако в том же Кировском суде рассматривают иск водителя. От велосипедиста добиваются возмещения ущерба от ДТП.