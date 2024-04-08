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    Велосипедист проехал по «зебре», попал в ДТП и отсудил у водителя 180 тысяч в Петербурге

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    В полмиллиона рублей оценил свои моральные страдания велосипедист, сбитый «Ленд Крузером» в Курортном районе Петербурга. Суд сократил его финансовые претензии втрое — истец и сам не образцовый блюститель ПДД.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 8 апреля, поводом для судебной тяжбы Владимира Полуэктова и Александра Тельнова стала авария, которая произошла в Песочном 14 августа 2022 года. Тогда в пятом часу вечера Полуэктов в зоне пешеходного перехода угодил под колёса «Тойоты Ленд Крузер», полученные им травмы признали тяжким вредом здоровью.

    Состава преступления в действиях водителя полиция не увидела, и в возбуждении уголовного дела было отказано. Камера наблюдения зафиксировала, что Полуэктов выехал на нерегулируемый переход на велосипеде. В заключении эксперта сказано, что водитель ехал со скоростью около 32 км/ч, затормозить и избежать ДТП он не мог.

    Истец просил 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и ещё 84 тысячи — за расходы на услуги представителя. Представитель ответчика настаивал, что требования удовлетворению не подлежат, поскольку велосипедист сам нарушил правила, не спешившись на «зебре».

    «При отсутствии вины владельца источника повышенной опасности, при наличии грубой неосторожности лица, жизни или здоровью которого причинен вред, суд не вправе полностью освободить владельца источника повышенной опасности от ответственности», — говорится в решении суда.

    Иск велосипедиста удовлетворили частично. Водитель должен выплатить ему 150 тысяч рублей за моральный вред и 30 тысяч за расходы на представителя.

    Судя по картотеке, стороны решение не обжаловали, однако в том же Кировском суде рассматривают иск водителя. От велосипедиста добиваются возмещения ущерба от ДТП.

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    Комментарии 28

    Гость08 Апр 2024 в 13:03
    Велосипедист молодец.
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