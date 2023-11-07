Суд решил вонючий вопрос офиса в центре Петербурга

Смольнинский районный суд рассмотрел иск Александра Кудрявцева к ЖКС №3 Центрального района о возмещении ущерба и судебных расходов. Мужчина владеет нежилым помещение на Рылеева 24, которое в 2021 году несколько раз затапливало сточными водами с отходами жильцов.



Собственник и арендатор просили управляющую компанию устранить причину залива, но все ограничилось лишь прочисткой канализации. За эту услугу владелец помещения заплатил из своего кармана, хотя засор относился к общему имуществу.

В результате коммунальных оказий вздыбилась плитка, вспучился линолеум, а в офисе поселилась характерная вонь. Мебель также частично пострадала. Истец просил взыскать ущерб в размере 79 тысяч, а также 15 тысяч за экспертизу. Представитель ответчика требования не признал.