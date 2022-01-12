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Премьер Казахстана поручил реформировать военных и повысить им довольствие

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На первом заседании нового правительства Казахстана 12 января премьер-министр Алихан Смаилов дал правительству поручения. В частности, министерство обороны должно будет выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведки, а также проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой — совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов.

«Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание», — объявил Смаилов (эта и следующе цитаты по РИА Новости).

Отдельная задача — усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма. «МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма», — отметил Смаилов.

Правительству, по словам премьера, необходимо вывести страну из масштабного кризиса.

«Уважаемые члены правительства, мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — заявил Смаилов, открывая заседание.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики 5 января. Тогда же Смаилов стал исполняющим обязанности премьер-министра. 11 января он был официально назначен на эту должность.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован правая рука Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2 000 пострадали. По данным на 11 января, задержаны около 10 тысяч человек, ущерб от беспорядков оценивается в 220 млн долларов.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней, а также назначил премьер-министра страны.

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Комментарии (7)

shutnik78
те не обычным людям повышать условия жизни/труда, а карателям... ну оно правильно... верное средство удержания власти...
alexpv
О да, чтобы удерживать авторитарный режим первое дело это повысить довольствие военным, полицаям и комитетчикам.
Путин это одним из первых понял и после 90-ых, когда силовики переходили на сторону протестующих быстренько всех их приподнял.
Нищий бедный народ не страшен, а вот нищий военный это угроза "стабильности" строя.
«Родники Сибири»
«Их надо убить», — был категоричен Токаев по отношению к протестующим. А для этого нужно повысить довольствие военным.
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