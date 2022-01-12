Премьер Казахстана поручил реформировать военных и повысить им довольствие

На первом заседании нового правительства Казахстана 12 января премьер-министр Алихан Смаилов дал правительству поручения. В частности, министерство обороны должно будет выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведки, а также проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой — совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов.



«Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание», — объявил Смаилов (эта и следующе цитаты по РИА Новости).

