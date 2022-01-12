Премьер Казахстана поручил реформировать военных и повысить им довольствие

На первом заседании нового правительства Казахстана 12 января премьер-министр Алихан Смаилов дал правительству поручения. В частности, министерство обороны должно будет выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведки, а также проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой — совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов.
«Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание», — объявил Смаилов (эта и следующе цитаты по РИА Новости).
Отдельная задача — усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма. «МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма», — отметил Смаилов.
Правительству, по словам премьера, необходимо вывести страну из масштабного кризиса.
«Уважаемые члены правительства, мы должны оправдать высокое доверие главы государства в этот трудный для всей страны момент. Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесенный террористами и мародерами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса», — заявил Смаилов, открывая заседание.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики 5 января. Тогда же Смаилов стал исполняющим обязанности премьер-министра. 11 января он был официально назначен на эту должность.