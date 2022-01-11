Задержанных в Казахстане уже около 10 тысяч человек, ущерб — 220 млн долл.

Правоохранительные органы Казахстана, по данным местного МВД, задержали 9,9 тысячи человек в связи с беспорядками. По информации пресс-службы президента Казахстана, начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Погранслужба страны задержала по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 человек, шесть из них получили ранения при оказании сопротивления. Сейчас граница охраняется в усиленном режиме. Об этом сообщают 11 января РИА Новости и ТАСС со ссылкой на местные ведомства.

Согласно данным комитета национальной безопасности, при задержаниях пограничниками изъято 30 единиц оружия, 245 боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций и четыре бронежилета, 29 автомобилей, более 200 мобильных телефонов, цифровая техника, деньги, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов.



По фактам убийств, насилия против представителей власти, нападения на здания органов Казахстана возбудили 388 уголовных дел, отчиталась пресс-служба президента.



В Алма-Ате, по информации комендатуры, задержаны свыше 1,2 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов.

Сумма ущерба от беспорядков растёт. По подсчётам национальной палаты предпринимателей, к утру 11 января цифра составляет 220 млн долларов.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января планирует выступить в нижней палате парламента — Мажилисе и представить кандидатуру нового премьер-министра страны. 5 января на фоне набирающих обороты акций протеста Токаев принял отставку прежнего правительства под руководством Аскара Мамина. С тех пор министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.

