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Задержанных в Казахстане уже около 10 тысяч человек, ущерб — 220 млн долл.

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Правоохранительные органы Казахстана, по данным местного МВД, задержали 9,9 тысячи человек в связи с беспорядками. По информации пресс-службы президента Казахстана, начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Погранслужба страны задержала по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 человек, шесть из них получили ранения при оказании сопротивления. Сейчас граница охраняется в усиленном режиме. Об этом сообщают 11 января РИА Новости и ТАСС со ссылкой на местные ведомства.

Согласно данным комитета национальной безопасности, при задержаниях пограничниками изъято 30 единиц оружия, 245 боеприпасов, две единицы холодного оружия, восемь радиостанций и четыре бронежилета, 29 автомобилей, более 200 мобильных телефонов, цифровая техника, деньги, религиозная литература и пособия по порядку проведения незаконной организации митингов.

По фактам убийств, насилия против представителей власти, нападения на здания органов Казахстана возбудили 388 уголовных дел, отчиталась пресс-служба президента.

В Алма-Ате, по информации комендатуры, задержаны свыше 1,2 тыс. участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1 428 боеприпасов.

Сумма ущерба от беспорядков растёт. По подсчётам национальной палаты предпринимателей, к утру 11 января цифра составляет 220 млн долларов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января планирует выступить в нижней палате парламента — Мажилисе и представить кандидатуру нового премьер-министра страны. 5 января на фоне набирающих обороты акций протеста Токаев принял отставку прежнего правительства под руководством Аскара Мамина. С тех пор министры продолжают работать в статусе исполняющих обязанности.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали. Задержаны более 8000 человек, ущерб оценивается в 215 млн долларов.

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Комментарии (5)

ahma
Задержанных в Казахстане уже около 10 тысяч человек (c) и сколько из них - джазменов?
Игoрь
зо ружей по 8 патронов на каждое. Группа охотников с лицензией на одного лося примерно также вооружена.
teodor
И все 10 тыщ террористы игил конечно))
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