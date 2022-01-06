Премьер-министр Армении объявил о вводе в Казахстан сил ОДКБ

Лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, объявил премьер-министр Армении Пашинян.
Контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки по просьбе президента Казахстана Токаева из-за «угрозы национальной безопасности», вызванной «вмешательством извне».
«В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в заявлении Пашиняна в Facebook (перевод по РИА Новости).
МИД Казахстана заявляет, что власти страны продолжат обеспечивать права граждан и безопасность иностранцев, в том числе дипкорпуса и журналистов, передаёт ТАСС.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Казахстан не запрашивал помощь у России. Р МИД РФ отметили, что выступают «за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов»