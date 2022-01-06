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Премьер-министр Армении объявил о вводе в Казахстан сил ОДКБ

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Лидеры ОДКБ приняли решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы, объявил премьер-министр Армении Пашинян.

Контингент ОДКБ вводится в Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации обстановки по просьбе президента Казахстана Токаева из-за «угрозы национальной безопасности», вызванной «вмешательством извне».

«В связи с обращением президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в заявлении Пашиняна в Facebook (перевод по РИА Новости).

МИД Казахстана заявляет, что власти страны продолжат обеспечивать права граждан и безопасность иностранцев, в том числе дипкорпуса и журналистов, передаёт ТАСС.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Казахстан не запрашивал помощь у России. Р МИД РФ отметили, что выступают «за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов»

Протесты в Казахстане начались из-за резкого повышения цен на топливо 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, а потом перекинулись на другие города. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась, начались беспорядки. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жёстким действиям. Во всем Казахстане введён режим ЧП. В результате беспорядков есть погибшие и сотни пострадавших.

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Комментарии (64)

266617737
российские оккупанты, ничего, не превыкать
260657101
Измельчала Антанта.
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Интервенция, значит. Ну-ну. Ничему их история не учит.
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