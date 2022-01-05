Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана и подожгли. У полиции отобрали оружие

Протестующие силой взяли резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате. Как сообщает 5 января издание Zakon.kz со ссылкой на очевидцев, вскоре после того, как они проникли внутрь, стали слышны выстрелы. Камеры очевидцев также зафиксировали пожар в здании.



Корреспондент РИА Новости передаёт, что митингующие в городе отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Правоохранителей в городе не видно.

По данным Orda.kz, протестующие начали нападать на оружейные магазины.



В ходе беспорядков в Алма-Ате избиты более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и пожилых людей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента полиции Алма-Аты и коменданта города Каната Таймерденова.

«Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — цитирует портал Tengrinews.kz Таймерденова.

По его словам, сожжено 120 машин, в том числе 33 скорых и пожарных. Повреждены 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, около 100 офисов.



Пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя. Такое сообщение местного управления здравоохранения приводит РИА. В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, передает корреспондент «Sputnik Казахстан». В здании выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно. До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его, силовики покинули площадь возле акимата.

