Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана и подожгли. У полиции отобрали оружие

Протестующие силой взяли резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате. Как сообщает 5 января издание Zakon.kz со ссылкой на очевидцев, вскоре после того, как они проникли внутрь, стали слышны выстрелы. Камеры очевидцев также зафиксировали пожар в здании.
Корреспондент РИА Новости передаёт, что митингующие в городе отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Правоохранителей в городе не видно.
По данным Orda.kz, протестующие начали нападать на оружейные магазины.
В ходе беспорядков в Алма-Ате избиты более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и пожилых людей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента полиции Алма-Аты и коменданта города Каната Таймерденова.
«Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — цитирует портал Tengrinews.kz Таймерденова.
По его словам, сожжено 120 машин, в том числе 33 скорых и пожарных. Повреждены 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, около 100 офисов.
Пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя. Такое сообщение местного управления здравоохранения приводит РИА.
В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, передает корреспондент «Sputnik Казахстан». В здании выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно. До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его, силовики покинули площадь возле акимата.
Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране. В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступна страница Sputnik Казахстан. По данным сервиса NETBLOCKS, по всему Казахстану отключили интернет. Ранее министерство информации и общественного развития Казахстана предупредило СМИ об уголовной и административной ответственности за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения.
В то же время российский МИД выступил за стабилизацию ситуации в Казахстане в рамках конституции. В ведомстве отметили, что выступают «за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов».
В интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России. «Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил Песков.