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Протестующие захватили резиденцию президента Казахстана и подожгли. У полиции отобрали оружие

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Протестующие силой взяли резиденцию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ате. Как сообщает 5 января издание Zakon.kz со ссылкой на очевидцев, вскоре после того, как они проникли внутрь, стали слышны выстрелы. Камеры очевидцев также зафиксировали пожар в здании.

Корреспондент РИА Новости передаёт, что митингующие в городе отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки. Правоохранителей в городе не видно.

По данным Orda.kz, протестующие начали нападать на оружейные магазины.

В ходе беспорядков в Алма-Ате избиты более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и пожилых людей, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника департамента полиции Алма-Аты и коменданта города Каната Таймерденова.

«Сегодня город подвергся новым атакам экстремистов и радикалов. Для защиты жизни и безопасности горожан принимаются необходимые меры. Мы призываем тех, кто вышел на улицы, разойтись. Наша главная цель — не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма», — цитирует портал Tengrinews.kz Таймерденова.

По его словам, сожжено 120 машин, в том числе 33 скорых и пожарных. Повреждены 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, около 100 офисов.

Пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе два водителя. Такое сообщение местного управления здравоохранения приводит РИА.

В Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, передает корреспондент «Sputnik Казахстан». В здании выбиты окна первого и второго этажей. Пожарных или полиции на месте пока не видно. До этого митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его, силовики покинули площадь возле акимата.

Сайты казахстанских СМИ временно недоступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране. В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступна страница Sputnik Казахстан. По данным сервиса NETBLOCKS, по всему Казахстану отключили интернет. Ранее министерство информации и общественного развития Казахстана предупредило СМИ об уголовной и административной ответственности за распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения.

В то же время российский МИД выступил за стабилизацию ситуации в Казахстане в рамках конституции. В ведомстве отметили, что выступают «за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов».

В интервью РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивал ли Казахстан помощь у России. «Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы», — заявил Песков.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($ 0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($ 0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($ 0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.

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Комментарии (3)

Slava_Rossii
Сейчас народу главное избрать новое народное правительство и навести порядок в стране.
тов
Эх, такое - да поближе бы.
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