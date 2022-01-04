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В Алма-Ате введён режим ЧП. На улицах появились БТР, митингующие жгут машины полиции

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января, сообщает Теngrinews со ссылкой на сайт президента.

В Алма-Ате продолжаются беспорядки. В центре города собрались около тысячи человек. Митингующие бросали в силовиков куски тротуарной плитки, те отвечали слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и даже, по некоторым сообщениям, резиновыми пулями.

В соцсетях распространяются видео, на которых протестующие раскачивают машину полиции, а другую сжигают.

На улицы города вышли БТР, передаёт RT.

По данным РИА Новости, правоохранители вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров — Алма-Атинская резиденция главы государства. Небольшие группы пытаются устроить шествия по соседним улицам, другие направились к Площади Астаны. Силовики точечно задерживает протестующих.

Ранее СМИ сообщали о том, что в стране перестали работать основные мессенджеры. Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в Алма-Ате действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

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Комментарии (4)

267033447
8 лет назад Майдан снёс Украину, Янукович оказался слабым, не устоял, жалко... Год назад протесты сотрясали Белоруссию, но Лукашенко - молодец, устоял! Теперь евреи-масоны пытаются поставить своего человека в Казахстане, так будем молиться за президента Казахстана Токаева, чтобы его масоны не свергли! Года через 3-4 масоны собираются объединить все страны в Единое Мировое Государство под своим управлением, во главе будет стоять Единый Мировой Правитель (еврей-масон). И чтобы какая-либо страна не отказалась им подчиняться, войти в состав Единого Государства, они сейчас везде ставят своих людей. Вот и до Казахстана очередь дошла - хотят свергнуть Токаева и вместо него поставить какого-нибудь масона. Кто не знает, масоны - это дьяволопоклонники.
Set78
А в наших краях спокойно можно на все раз в сто поднять цены и сразу все законами запретить, и усе слопают.
bluxer
В тех краях не только машины, но и людей заживо жгут. Это не считается зазорным.
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