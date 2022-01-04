В Алма-Ате введён режим ЧП. На улицах появились БТР, митингующие жгут машины полиции

В Алма-Ате продолжаются беспорядки . В центре города собрались около тысячи человек. Митингующие бросали в силовиков куски тротуарной плитки, те отвечали слезоточивым газом, светошумовыми гранатами и даже, по некоторым сообщениям, резиновыми пулями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области до 19 января, сообщает Теngrinews со ссылкой на сайт президента.

В соцсетях распространяются видео, на которых протестующие раскачивают машину полиции, а другую сжигают.

По данным РИА Новости, правоохранители вытеснили основную часть митингующих с площади Республики, где расположен акимат (мэрия) Алма-Аты, а в нескольких сотнях метров — Алма-Атинская резиденция главы государства. Небольшие группы пытаются устроить шествия по соседним улицам, другие направились к Площади Астаны. Силовики точечно задерживает протестующих.



Ранее СМИ сообщали о том, что в стране перестали работать основные мессенджеры. Казахстанский оператор мобильной связи Kcell объяснил перебои со связью в Алма-Ате действиями компетентных органов с целью обеспечения антитеррористической и общественной безопасности.

