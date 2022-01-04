Массовые беспорядки против роста цен в Казахстане: силовики применили светошумовые гранаты и газ

Масштабы несанкционированных митингов против повышения цен на газ растут. На центральной площади Алма-Аты вечером 4 января начались столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ, передаёт РИА Новости. По данным «Sputnik Казахстан», правоохранители стянуты к площади Республики. Митингующие атакуют силовиков, те применяют светошумовые гранаты.
На площади собрались около тысячи человек. Она затянута едким дымом, от него трудно дышать.
Местный интернет-журнал Vласть пишет, что на фоне массовых беспорядков, охвативших Казахстан со 2 января, в республике перестали работать основные мессенджеры: Telegram, WhatsApp и Signal.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением, в котором призвал граждан проявить благоразумие и не поддаваться на внутренние и внешние провокации. «Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», — заявил президент. Он подчеркнул, что на карту сейчас поставлены благополучие казахстанцев и место страны в современном мире. «Все законные просьбы и требования с вашей стороны будут внимательно учтены, будут приняты соответствующие решения. Завтра состоится рабочее совещание по всем этим вопросам», — заключил Токаев.
2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.
4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности, передаёт ТАСС. Тем не менее акции протеста продолжаются.