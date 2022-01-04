Массовые беспорядки против роста цен в Казахстане: силовики применили светошумовые гранаты и газ

Масштабы несанкционированных митингов против повышения цен на газ растут. На центральной площади Алма-Аты вечером 4 января начались столкновения митингующих с силовиками, полиция применяет газ, передаёт РИА Новости. По данным «Sputnik Казахстан», правоохранители стянуты к площади Республики. Митингующие атакуют силовиков, те применяют светошумовые гранаты.



На площади собрались около тысячи человек. Она затянута едким дымом, от него трудно дышать.



Местный интернет-журнал Vласть пишет, что на фоне массовых беспорядков, охвативших Казахстан со 2 января, в республике перестали работать основные мессенджеры: Telegram, WhatsApp и Signal.

