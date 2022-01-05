FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -4
74.29р84.07р
Площадки для салюта - списокКарта пунктов вакцинацииОбраз жизниКуда пойти на новогоднихЭто на Новый годПромышленный Петербург

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне «газового бунта» в стране

После массовых беспорядков и задержаний правительство Казахстана ушло в отставку, власти ищут виноватых, а протестующие продолжают столкновения с полицией.

15
Печать
Фото: Vladimir Tretyakov AP/TASS
ПоделитьсяПоделиться

После массовых акций протеста президент Казахстана принял отставку правительства страны, сообщает 5 января МИА «Казинформ».

Исполнение обязанностей премьер-министра республики возложено на Алихана Смаилова. Членам правительства предписано продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Тем временем в Алма-Ате и других крупных городах страны продолжаются столкновения протестующих с полицией и попытки захватить правительственные здания.

«Смаилов поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку», — сообщает пресс-служба правительства.

Госорганам поручено «провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа».

«Актуализировать Комплексные планы развития западных регионов — Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. И. о. премьер-министра поручил принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней», — цитирует заявление правительства РИА Новости.

Ещё одна задача — принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

В Жанаозене после беспорядков задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова. По данным «Казинформ», агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование против него из-за «без причины поднятой» цены на сжиженный газ.

Кроме того, полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку решено перенести на год.

Фото: Vladimir Tretyakov AP/TASS

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($ 0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($ 0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($ 0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

Артист ритуальных услуг
Это всё потому что у южных своей нацгвардии нету.
DimDimych
Ну у нас газ почти полдоллара за литр, это не повод бастовать.
ahma
клептократы озерные напряглись
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний