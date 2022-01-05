Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне «газового бунта» в стране

«Смаилов поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку», — сообщает пресс-служба правительства.

Тем временем в Алма-Ате и других крупных городах страны продолжаются столкновения протестующих с полицией и попытки захватить правительственные здания.

Исполнение обязанностей премьер-министра республики возложено на Алихана Смаилова. Членам правительства предписано продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Госорганам поручено «провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа».



«Актуализировать Комплексные планы развития западных регионов — Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. И. о. премьер-министра поручил принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней», — цитирует заявление правительства РИА Новости.



Ещё одна задача — принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.



В Жанаозене после беспорядков задержали директора газоперерабатывающего завода Накбергена Тулепова. По данным «Казинформ», агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование против него из-за «без причины поднятой» цены на сжиженный газ.

Кроме того, полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку решено перенести на год.

