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Президент Казахстана возглавил совбез вместо Назарбаева и пригрозил митингующим жесткими мерами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил с заявлением по национальному телевидению. В частности, он заявил, что возглавит совет безопасности республики вместо Нурсултана Назарбаева.

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О таком решении глава государства объявил во втором за сутки обращении к нации на фоне массовых беспорядков. По словам Токаева, в результате столкновений с митингующими погибло несколько сотрудников силовых органов. Несмотря на беспорядки, подчеркнул президент, он не собирается уезжать из Алма-Аты. «Я буду находиться в столице, буду вместе с народом», — заявил он.

В отношении нарушителей закона будут приниматься жесткие меры, добавил Токаев.

Ранее митингующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контролем оказались здания мэрии и прокуратуры.

2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области массово вышли на улицы, требуя снизить цены на топливо: с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($ 0,27), демонстранты хотели снижения ее до 50–60 тенге ($ 0,11–0,13). Минэнерго страны объяснило, что цена на газ с начала года формируется на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения. Президент Токаев поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе с учетом экономической целесообразности и в правовом поле.

4 января правительственная комиссия, прибывшая в Мангистаускую область, объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге ($ 0,11) за литр после встречи с протестующими. В ходе встречи были даны гарантии того, что лица, вышедшие на акцию, не будут привлечены к ответственности. Тем не менее акции протеста продолжаются.

5 января правительство страны ушло в отставку, а реализацию газа через электронную площадку перенесли на год.

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Комментарии (42)

Денеб
Капут елбасы!
КарабасСПб
Господа. Может всем нам и похрену что там происходит.
Но вот что требуют повстанцы и что касается нас:
Выход Казахстана из СНГ и Экон.Евраз.Союза.
Осуждение захвата Крыма.
Выход из там.союза.
А они скорее всего победят. Всe Вовины хотелки о его собирательстве земель СССР рухнут. Без Казахстана все эти СНГ и там. союзы будут пустышкой.В общем после того как разругались с Украиной они уже налом дышали. Теперь все. RIP.
vader
Собственно, выгодоприобретатель "революции" проявил себя. Теперь это действительно выглядит как спланированная "цветная революция", целью которой является передача власти и финансовых потоков от старых кланов в руки все тех же наднациональных корпораций.
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