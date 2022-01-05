Президент Казахстана возглавил совбез вместо Назарбаева и пригрозил митингующим жесткими мерами

О таком решении глава государства объявил во втором за сутки обращении к нации на фоне массовых беспорядков. По словам Токаева, в результате столкновений с митингующими погибло несколько сотрудников силовых органов. Несмотря на беспорядки, подчеркнул президент, он не собирается уезжать из Алма-Аты. «Я буду находиться в столице, буду вместе с народом», — заявил он.



В отношении нарушителей закона будут приниматься жесткие меры, добавил Токаев.



Ранее митингующие захватили резиденцию президента в Алма-Ате и подожгли ее. Также под их контролем оказались здания мэрии и прокуратуры.

