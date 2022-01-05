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В Алма-Ате началась «антитеррористическая спецоперация», сообщается о погибших в аэропорту силовиках

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Правоохранительные органы вечером 5 января начали в Алма-Ате, где продолжаются погромы, антитеррористическую спецоперацию — «с целью установления порядка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру города.

Комендатура также призвала горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам. «Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности», — отмечается в сообщении. В комендатуре подчёркивают, что «высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о серьезной [их] подготовке за рубежом», и «их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства».

Sputnik со ссылкой на очевидцев информирует о начале боёв в Алма-Ате и публикует видео, на котором слышны, предположительно, автоматные очереди.

При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Казахстана, сообщает Zakon.kz. По данным МВД страны, в разных районах Казахстана при подавлении беспорядков погибли восемь полицейских и бойцов Нацгвардии, ранены 317 силовиков.

По словам замглавы города Ержана Бабакумарова, силовики освободили аэропорт Алматы. Его переводят в штатный режим работы.

Решение о сохранении или отмене рейсов в четверг между РФ и Казахстаном будет приниматься исходя из ситуации в стране, сообщил ТАСС источник в авиачастях РФ.

«Вечерние рейсы в Казахстан [в среду] отменены. По рейсам на завтра будет приниматься решение исходя из текущей ситуации», — сказал собеседник агентства.

Департамент полиции Алма-Аты объявил, что работает в штатном режиме. «Департамент полиции Алма-Аты сообщает, что информация о мародерства на квартиры и дома горожан, а также о том, что служба «102» не реагирует на сигналы, не соответствует действительности. Центр оперативного управления ДП города работает в штатном режиме», — цитирует РИА Новости пресс-релиз департамента.

Протесты в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области, а потом перекинулись на другие города. Люди вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась, начались беспорядки. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям.

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Комментарии (16)

chip1
Короче перестреляют "террористов" и поднимут цену на газ в 3 раза!
здрасьте
не против переговоров - против разгула бандитизма, потому что бандитизм - нарушение прав человека. Давить бандитизм на корню решительно и безкомпромиссно.
Свободу Лёхе!
Линия фронта.. растягивается, вот только что поиграли.. клоунами перед Украиной, теперь.. - надо играть на другом Фронте.., разумеется, клоунами я не военнослужащих называю (им - идти в реальный бой и, - там погибнуть), клоуны - в руководстве! Кто желает за них погибнуть.., тут - да, они тоже клоуны, ибо - за деньги!
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