В Алма-Ате началась «антитеррористическая спецоперация», сообщается о погибших в аэропорту силовиках

Правоохранительные органы вечером 5 января начали в Алма-Ате, где продолжаются погромы, антитеррористическую спецоперацию — «с целью установления порядка». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру города.

Казахстан. Алматы. А вот и мародёры подоспели. Взятие банка строительной техникой. Хотят чтобы сразу стало, как в Норвегии со Швецией. pic.twitter.com/6G6em9fUet

Комендатура также призвала горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам. «Радикально настроенные сторонники беспорядков нанесли огромный ущерб городу, оказали сопротивление законным действиям правоохранительных органов по наведению порядка и обеспечению безопасности», — отмечается в сообщении. В комендатуре подчёркивают, что «высокая организованность бандитов, бесчинствующих в Алма-Ате, свидетельствует о серьезной [их] подготовке за рубежом», и «их нападение на Казахстан является актом агрессии, попыткой подрыва целостности государства».

Sputnik со ссылкой на очевидцев информирует о начале боёв в Алма-Ате и публикует видео, на котором слышны, предположительно, автоматные очереди.

При проведении антитеррористической операции в аэропорту Алма-Аты погибли двое военнослужащих ВС Казахстана, сообщает Zakon.kz. По данным МВД страны, в разных районах Казахстана при подавлении беспорядков погибли восемь полицейских и бойцов Нацгвардии, ранены 317 силовиков.



По словам замглавы города Ержана Бабакумарова, силовики освободили аэропорт Алматы. Его переводят в штатный режим работы.



Решение о сохранении или отмене рейсов в четверг между РФ и Казахстаном будет приниматься исходя из ситуации в стране, сообщил ТАСС источник в авиачастях РФ.



«Вечерние рейсы в Казахстан [в среду] отменены. По рейсам на завтра будет приниматься решение исходя из текущей ситуации», — сказал собеседник агентства.



Департамент полиции Алма-Аты объявил, что работает в штатном режиме. «Департамент полиции Алма-Аты сообщает, что информация о мародерства на квартиры и дома горожан, а также о том, что служба «102» не реагирует на сигналы, не соответствует действительности. Центр оперативного управления ДП города работает в штатном режиме», — цитирует РИА Новости пресс-релиз департамента.

