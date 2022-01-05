Во всём Казахстане введён режим ЧП. Лукашенко активизировался

Режим чрезвычайного положения введён на всей территории Казахстана вечером 5 января. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сайты которых открываются с перебоями.



Начиная с 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.



По данным ТАСС, в Алма-Ате захвачено здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Его штурмовали более сотни участников массовых беспорядков, вооружённых металлическими прутами и камнями.

