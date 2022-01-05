Во всём Казахстане введён режим ЧП. Лукашенко активизировался

Режим чрезвычайного положения введён на всей территории Казахстана вечером 5 января. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сайты которых открываются с перебоями.
Начиная с 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.
По данным ТАСС, в Алма-Ате захвачено здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Его штурмовали более сотни участников массовых беспорядков, вооружённых металлическими прутами и камнями.
Orda.kz передаёт, что захвачено и горит здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан» в Алма-Ате. Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания и подожгли второй. Пожарных на месте нет. «Люди ворвались в здание, в котором на тот момент находились несколько сотрудников, в том числе отдел кадров и четыре охранника. Ворвавшиеся избили сотрудников телеканала, устроили погром в здании, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратуру», — рассказали источники.
В Казахстане продолжает вещание телеканал «Хабар 24», но не работают каналы «МИР 24», КТК, НТК и «Первый канал Евразия», сообщает «МИР 24».
В Павлодаре же власти подавили массовые беспорядки. Как сообщили очевидцы корреспонденту SputnikKZ, около тысячи митингующих попытались штурмовать акимат, но полиция оперативно выстроилась в боевой порядок, включила сирены, применила светошумовые гранаты и спецтехнику. Протестующих разогнали по окраинам и провели массовые задержания. Протестующие сообщили, что подавляющее большинство их не из Павлодара, а из сел. По их словам, они не сами приехали в город, а их привезли.
Ситуацию в Казахстане президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщил близкий к пресс-службе главы Белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».