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Во всём Казахстане введён режим ЧП. Лукашенко активизировался

Ситуацию в Казахстане президент Белоруссии обсудил с российским и казахстанским коллегами.

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Режим чрезвычайного положения введён на всей территории Казахстана вечером 5 января. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, сайты которых открываются с перебоями.

Начиная с 4 января президент Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели режим ЧП в Мангистауской и Алма-Атинской областях, а также в Алма-Ате и Нур-Султане.

По данным ТАСС, в Алма-Ате захвачено здание местного управления комитета национальной безопасности Казахстана. Его штурмовали более сотни участников массовых беспорядков, вооружённых металлическими прутами и камнями.

Orda.kz передаёт, что захвачено и горит здание филиала национального государственного телеканала «Казахстан» в Алма-Ате. Ворвавшиеся разгромили первый этаж здания и подожгли второй. Пожарных на месте нет. «Люди ворвались в здание, в котором на тот момент находились несколько сотрудников, в том числе отдел кадров и четыре охранника. Ворвавшиеся избили сотрудников телеканала, устроили погром в здании, вскрыли сейфы, сожгли студию и забрали всю аппаратуру», — рассказали источники.

В Казахстане продолжает вещание телеканал «Хабар 24», но не работают каналы «МИР 24», КТК, НТК и «Первый канал Евразия», сообщает «МИР 24».

В Павлодаре же власти подавили массовые беспорядки. Как сообщили очевидцы корреспонденту SputnikKZ, около тысячи митингующих попытались штурмовать акимат, но полиция оперативно выстроилась в боевой порядок, включила сирены, применила светошумовые гранаты и спецтехнику. Протестующих разогнали по окраинам и провели массовые задержания. Протестующие сообщили, что подавляющее большинство их не из Павлодара, а из сел. По их словам, они не сами приехали в город, а их привезли.

Ситуацию в Казахстане президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным и казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, сообщил близкий к пресс-службе главы Белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Протесты в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау Мангистауской области (юго-запад страны), а потом перекинулись на другие города. Люди вышли на улицы с призывом снизить цены на топливо. Власти после встречи с митингующими объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась, начались беспорядки. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сменил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям.

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Комментарии (35)

здрасьте
ключевая раза: " их привезли"... как баранов организатор - это криминальные лица, кто ж еще, за 10 копеек куили, каждому дубину дали - как под копирку: Венгрия, Чехословакия,..т.н. украина, где газ еще дороже и т.д.
стоимость сжиженного газа:
украина: 46 руб.
казахстан(с 1 янв.)? 20 р.
Россия: 28 руб.
И че?
AP-SPb
Эх, жаль, что у нас так не выходят с требованием снизить цены на топливо. А то дизель по 55 и дороже 95-го это полный бред... Но... "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков".
***_555
Единорастьё уже обвинило Запад.
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