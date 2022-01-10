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Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане выросла до 215 млн долларов, задержаны почти 8 тысяч человек

Бизнесмены из Казахстана продолжают подсчитывать убытки, причиненные бизнесу акциями протеста.

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К утру понедельника сумма превысила 215 млн долларов, сообщает 10 января национальная палата предпринимателей «Атамекен».

«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 10 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 93,7 миллиарда тенге (в Алматы — 92,2 миллиарда тенге)», — цитирует сообщение РИА Новости.

В девяти регионах страны пострадали 1 319 бизнес-субъектов и 1 488 объектов. Из них большая часть находится в Алма-Ате. В основном крах терпят торговля и общепит.

В МВД тем временем сообщают о задержании 7 939 человек с начала беспорядков. «Изъято 5 угнанных авто, похищенные товарно-материальные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия», — говорится в релизе.

Накануне в МВД Казахстана рассказали РИА, что мародёры успели разграбить более сотни крупных объектов торговли и банков, а предварительный ущерб составляет 200 млн долларов (более 87 млрд тенге).

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали.

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Комментарии (10)

261228221
Любые беспорядки - это страшно. Обычно в них участвуют люди, которым власть не оставила ничего, что было бы жалко потерять. Сложно себе представить беспорядки от людей с доходом равным стоимости 2-4 новых машин в год. И в России таких людей крайне мало. Поэтому у нас гайки везде и закручивают - власть боится, что наша нищета выйдет на улицы, а это 99,99% населения.
angel of death
как в советском мультике - больше золота, антилопа, ещё больше.... =))))
Dimus
Эх, погуляли, так погуляли. Но почему-то зависти не испытываю.
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