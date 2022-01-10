Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане выросла до 215 млн долларов, задержаны почти 8 тысяч человек

К утру понедельника сумма превысила 215 млн долларов, сообщает 10 января национальная палата предпринимателей «Атамекен».
«По состоянию на 09:00 (06:00 мск) 10 января общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчетам, более 93,7 миллиарда тенге (в Алматы — 92,2 миллиарда тенге)», — цитирует сообщение РИА Новости.
В девяти регионах страны пострадали
В МВД тем временем сообщают о задержании
Накануне в МВД Казахстана рассказали РИА, что мародёры успели разграбить более сотни крупных объектов торговли и банков, а предварительный ущерб составляет 200 млн долларов (более 87 млрд тенге).