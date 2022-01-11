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Глава Казахстана назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ и назначил премьер-министра

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами парламента 11 января, объявил, что вывод миротворческого контингента ОДКБ из страны начнётся через два дня и продлится максимум 10 дней.

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«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — цитирует РИА Новости Токаева.

Он снова (как и накануне) заявил, что в стране имела место попытка государственного переворота, и она провалилась. По его словам, против Казахстана была развязана террористическая война, враг показал крайнюю жестокость. КНБ Казахстана не разглядел критическую угрозу национальной безопасности в случае с беспорядками, добавил Токаев.

По его словам, острая фаза контртеррористической операции уже завершилась. «В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», — сказал глава государства.

Он подписал указ о назначении на пост премьер-министра Алихана Смаилова, бывшего первого вице-премьера, после того, как депутаты нижней палаты парламента одобрили кандидатуру. Согласно Конституции Казахстана, президент после консультаций с фракциями политических партий вносит на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьера: для назначения нужно согласие нижней палаты парламента.

Напомним, по данным местных властей, к 11 января в стране в связи с беспорядками задержаны почти 10 тысяч человек. По фактам убийств, насилия против представителей власти, нападения на здания органов Казахстана возбудили 388 уголовных дел. Ущерб от беспорядков оценивается уже в 220 млн долларов.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали.

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Комментарии (5)

PapaKarlo
Настоящий придурок этот Токай-басы. Сколько керосина потрачено, сколько по деньгам стоила эта возня с перебросом ВТА и техники, десантников. И все это прибыло на 2 недели? Что это? Для кого показуха? Кто оплатит расходы? Опять РФ? Ну, слов нет...Таких "союзников" послать бы к парижской богоматери...
Petr Sh.
Срок вывода совпадёт с датой выноса тела из Кремля, возможно
житель города П.
Таки остаётся не освещенным вопрос - хде елбасы наш Нурслтан свет Назарбаев???
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