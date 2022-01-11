Глава Казахстана назвал сроки вывода миротворцев ОДКБ и назначил премьер-министра

Он снова (как и накануне ) заявил, что в стране имела место попытка государственного переворота, и она провалилась. По его словам, против Казахстана была развязана террористическая война, враг показал крайнюю жестокость. КНБ Казахстана не разглядел критическую угрозу национальной безопасности в случае с беспорядками, добавил Токаев.

«Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней», — цитирует РИА Новости Токаева.

По его словам, острая фаза контртеррористической операции уже завершилась. «В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена, ситуация во всех регионах стабильная», — сказал глава государства.



Он подписал указ о назначении на пост премьер-министра Алихана Смаилова, бывшего первого вице-премьера, после того, как депутаты нижней палаты парламента одобрили кандидатуру. Согласно Конституции Казахстана, президент после консультаций с фракциями политических партий вносит на рассмотрение мажилиса кандидатуру премьера: для назначения нужно согласие нижней палаты парламента.



Напомним, по данным местных властей, к 11 января в стране в связи с беспорядками задержаны почти 10 тысяч человек. По фактам убийств, насилия против представителей власти, нападения на здания органов Казахстана возбудили 388 уголовных дел. Ущерб от беспорядков оценивается уже в 220 млн долларов.