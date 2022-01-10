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Госсекретарь Казахстана: Мы столкнулись с заговором — гибридной террористической атакой

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В Казахстане в начале января имела место гибридная террористическая атака, организованная, возможно, с целью государственного переворота. Об этом 10 января в эфире республиканского телеканала «Хабар 24» заявил государственный секретарь страны Ерлан Карин.

«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», — объявил Карин (цитата по ТАСС).

По его словам, спецслужбы выяснят, кто на самом деле стоит за террористами. Политик предполагает, что, поскольку среди террористов были как граждане Казахстана, так и иностранцы, это был «некий заговор внутренних и определенных внешних сил».

«Дело в том, что все эти события эксперты оценивают по старым лекалам. Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями. Но в отношении Казахстана, я думаю, что они были бы малоэффективными. Обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других моментов — они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций», — отметил госсекретарь республики.

По его мнению, власти преодолели критическую ситуацию, но «достаточно серьезный риск сохраняется», поэтому «все службы приведены в полную готовность», а «гражданам надо сохранять бдительность».

«Я думаю, что самые напряженные острые моменты мы прошли. И здесь большую роль сыграл президент [Казахстана Касым-Жомарт Токаев], потому что он принимал точечные решения по использованию силовых структур, давал четкие инструкции для госорганов и взял в свои руки инициативу в информационном поле. Практически каждый день он выходил с обращениями, где достаточно четко, подробно все излагал, говорил простым языком», — подчеркнул Карин.

Обращение к ОДКБ (а контингент задействовали только для охраны стратегических объектов), как сказал политик, позволило сохранить государственную целостность страны. «Привлечение миротворческого контингента ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить силы правоохранительных органов на проведении контртеррористической операции», — пояснил госсекретарь.

Напомним, 9 января Вашингтон запросил у Нур-Султана объяснений, почему республика обратилась за помощью именно в ОДКБ. Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил заявление президента Казахстана Кысым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения.

Волнения в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на газ. Власти снизили его стоимость, однако экономические требования сменились политическими. 5 января правительство ушло в отставку, а президент Токаев сместил первого главу республики Нурсултана Назарбаева на посту председателя Совета безопасности и заявил о готовности к жестким действиям. Протесты достигли стадии разграбления банков и магазинов, в том числе оружейных. Штурмом брали отделы полиции, здания прокуратуры, местных администраций и комитета нацбезопасности. Был захвачен также аэропорт Алма-Аты.

Во всем Казахстане ввели режим ЧП. В ночь на 6 января стало известно, что миротворческие силы ОДКБ примут участие в подавлении беспорядков. Утром 7 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». 8 января этот пост был удален из «Твиттера». Заместитель секретаря Совета безопасности Казахстана Азамат Абдымомунов снят с должности. По данным СМИ, он был назначенцем Назарбаева. По подозрению в госизмене арестован «правая рука» Назарбаева — экс-глава Комитета национальной безопасности (КНБ), бывший премьер страны Карим Масимов.

По данным Минздрава Казахстана, в результате столкновений погибли более 160 человек, более 2000 пострадали.

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Комментарии (2)

Uber_33
Вот это скорость подготовки вывода! Завидуйте!
bluxer
Вот так. Разогнали мирный протест, избили кЫргЫзского джазмена. Теперь про каких-то террористов сочиняют.
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