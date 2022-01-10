Госсекретарь Казахстана: Мы столкнулись с заговором — гибридной террористической атакой

В Казахстане в начале января имела место гибридная террористическая атака, организованная, возможно, с целью государственного переворота. Об этом 10 января в эфире республиканского телеканала «Хабар 24» заявил государственный секретарь страны Ерлан Карин.

«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», — объявил Карин (цитата по ТАСС).

По его словам, спецслужбы выяснят, кто на самом деле стоит за террористами. Политик предполагает, что, поскольку среди террористов были как граждане Казахстана, так и иностранцы, это был «некий заговор внутренних и определенных внешних сил».



«Дело в том, что все эти события эксперты оценивают по старым лекалам. Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями. Но в отношении Казахстана, я думаю, что они были бы малоэффективными. Обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других моментов — они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций», — отметил госсекретарь республики.

По его мнению, власти преодолели критическую ситуацию, но «достаточно серьезный риск сохраняется», поэтому «все службы приведены в полную готовность», а «гражданам надо сохранять бдительность».

«Я думаю, что самые напряженные острые моменты мы прошли. И здесь большую роль сыграл президент [Казахстана Касым-Жомарт Токаев], потому что он принимал точечные решения по использованию силовых структур, давал четкие инструкции для госорганов и взял в свои руки инициативу в информационном поле. Практически каждый день он выходил с обращениями, где достаточно четко, подробно все излагал, говорил простым языком», — подчеркнул Карин.

