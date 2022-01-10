Госсекретарь Казахстана: Мы столкнулись с заговором — гибридной террористической атакой

В Казахстане в начале января имела место гибридная террористическая атака, организованная, возможно, с целью государственного переворота. Об этом 10 января в эфире республиканского телеканала «Хабар 24» заявил государственный секретарь страны Ерлан Карин.
«Я думаю, что мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с конечной целью общей дестабилизации и, возможно, осуществления государственного переворота», — объявил Карин (цитата по ТАСС).
По его словам, спецслужбы выяснят, кто на самом деле стоит за террористами. Политик предполагает, что, поскольку среди террористов были как граждане Казахстана, так и иностранцы, это был «некий заговор внутренних и определенных внешних сил».
«Дело в том, что все эти события эксперты оценивают по старым лекалам. Кто-то сравнивает с цветными революциями, с бархатными революциями. Но в отношении Казахстана, я думаю, что они были бы малоэффективными. Обстоятельства в нашей стране другие, и позиция власти достаточно устойчива, и ряд других моментов — они не позволили бы реализовать классические варианты цветных революций», — отметил госсекретарь республики.
По его мнению, власти преодолели критическую ситуацию, но «достаточно серьезный риск сохраняется», поэтому «все службы приведены в полную готовность», а «гражданам надо сохранять бдительность».
«Я думаю, что самые напряженные острые моменты мы прошли. И здесь большую роль сыграл президент [Казахстана Касым-Жомарт Токаев], потому что он принимал точечные решения по использованию силовых структур, давал четкие инструкции для госорганов и взял в свои руки инициативу в информационном поле. Практически каждый день он выходил с обращениями, где достаточно четко, подробно все излагал, говорил простым языком», — подчеркнул Карин.
Обращение к ОДКБ (а контингент задействовали только для охраны стратегических объектов), как сказал политик, позволило сохранить государственную целостность страны. «Привлечение миротворческого контингента ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить силы правоохранительных органов на проведении контртеррористической операции», — пояснил госсекретарь.
Напомним, 9 января Вашингтон запросил у Нур-Султана объяснений, почему республика обратилась за помощью именно в ОДКБ. Госсекретарь США Энтони Блинкен также осудил заявление президента Казахстана Кысым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения.