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Президент Казахстана отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». Об этом 7 января он рассказал в видеообращении к народу.

«Нас призывают провести мирные переговоры. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать. И мы будем это делать», — подчеркнул Токаев. Он добавил, что миротворческий контингент прибыл в страну «на непродолжительное время».

7 января на территории Казахстана введен красный уровень террористической угрозы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в 7 утра по местному времени провел заседание контртеррористического штаба, на котором объявил о начале операции «антитеррор». По его словам, конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. «Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — подчеркнул он.

Утром 7 января стрельба возобновилась в Алма-Ате. Журналисты сообщили о погибших и о нападении на Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности, которое удалось отразить. По информации полиции, в городе задержали более 70 боевиков и 30 мародеров.

По официальным данным МВД страны, в ходе подавления беспорядков ликвидировано 26 «преступников», 18 «вооруженных террористов» ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.

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Комментарии (36)

dragvs
Убийца. Если армия с народом, то они должны помочь его свергнуть.
v777
Погромы это следствие проблем, которые власти умудрились создать в своей стране. Бедность население и стагнация экономики, клановость, кумовье и коррупция во всем. Власть не меняется десятилетиями, а народ продолжает нищать. Думаете простые люди этому рады? Это бунт скорее от безысходности, которым и воспользовались маргинальные элементы, кстати выращенные этим же правительством...
Zet
Токаев отстранил всех назарбаевских родственников от управления, в том числе силовиков, ему надоело быть на вторых ролях. Они взбунтовались. И Токаев побежал в Кремль помощи просить. Она и пришла. Сейчас нашими руками активных перестреляют, а дальше что? Всё время там быть? Русских там и так не любят: за последние 30 лет много рассказали и о подавлении восстаний ещё царской властью, и о борьбе в 20-30 годы, и о голоде в 30-е. Там улицы названы и памятники стоят тем борцам с Россией-Советами. Сейчас новый виток ненависти будет. И Китай тоже смотреть спокойно не будет на это, много они денег туда вложили. И из Афганистана талибы и исламисты подтянутся. А Россия опять пупок надрывать будет, разгребая всё это. Лучше бы вообще не лезть туда, сами бы назарбаевские с Токаевым бы и разбирались без нашего участия.
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