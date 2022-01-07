Президент Казахстана отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что отдал приказ «открывать огонь по террористам на поражение без предупреждения». Об этом 7 января он рассказал в видеообращении к народу.



«Нас призывают провести мирные переговоры. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с убийцами? Террористов надо уничтожать. И мы будем это делать», — подчеркнул Токаев. Он добавил, что миротворческий контингент прибыл в страну «на непродолжительное время».



7 января на территории Казахстана введен красный уровень террористической угрозы. Президент республики Касым-Жомарт Токаев в 7 утра по местному времени провел заседание контртеррористического штаба, на котором объявил о начале операции «антитеррор». По его словам, конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны, но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. «Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — подчеркнул он.