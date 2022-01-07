МВД Казахстана: Более 70 боевиков и 30 мародеров задержали в Алма-Ате

В Алма-Ате задержали более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также около 30 мародеров. Такие данные со ссылкой на полицию утром 7 января приводит в Telegram-канале Sputnik Казахстан.
Также издание сообщает, что в ночь на пятницу «радикалы в Алма-Ате пытались захватить Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности». Нападение было отражено силовиками.
7 января возле старой резиденции президента в Алма-Ате возобновилась стрельба. Есть погибшие. По словам журналистов, трупы лежат прямо на площади в центре города. Военные требуют покинуть этот район и предупреждают о его скорой зачистке.
На территории Казахстана введен красный уровень террористической угрозы. «Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил на заседании контртеррористического штаба президент республики Касым-Жомарт Токаев.
По официальным данным МВД страны, в ходе подавления беспорядков ликвидировано 26 «преступников», 18 «вооруженных террористов» ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.