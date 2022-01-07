МВД Казахстана: Более 70 боевиков и 30 мародеров задержали в Алма-Ате

В Алма-Ате задержали более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также около 30 мародеров. Такие данные со ссылкой на полицию утром 7 января приводит в Telegram-канале Sputnik Казахстан.



Также издание сообщает, что в ночь на пятницу «радикалы в Алма-Ате пытались захватить Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности». Нападение было отражено силовиками.



7 января возле старой резиденции президента в Алма-Ате возобновилась стрельба. Есть погибшие. По словам журналистов, трупы лежат прямо на площади в центре города. Военные требуют покинуть этот район и предупреждают о его скорой зачистке.

