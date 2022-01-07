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МВД Казахстана: Более 70 боевиков и 30 мародеров задержали в Алма-Ате

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В Алма-Ате задержали более 70 боевиков, нападавших на административные здания, а также около 30 мародеров. Такие данные со ссылкой на полицию утром 7 января приводит в Telegram-канале Sputnik Казахстан.

Также издание сообщает, что в ночь на пятницу «радикалы в Алма-Ате пытались захватить Академию погранслужбы Комитета нацбезопасности». Нападение было отражено силовиками.

7 января возле старой резиденции президента в Алма-Ате возобновилась стрельба. Есть погибшие. По словам журналистов, трупы лежат прямо на площади в центре города. Военные требуют покинуть этот район и предупреждают о его скорой зачистке.

На территории Казахстана введен красный уровень террористической угрозы. «Силы правопорядка проводят напряженную работу. Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков», — заявил на заседании контртеррористического штаба президент республики Касым-Жомарт Токаев.

По официальным данным МВД страны, в ходе подавления беспорядков ликвидировано 26 «преступников», 18 «вооруженных террористов» ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.

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Комментарии (9)

265833487
Сегодня ты таксист, завтра боевик.
Artem_9
У либерды и профессиональных хохлов с Фонтанки печалька.....
ShkVAl
Угу… отрубание головы милиционерам помогло всем начать жить хорошо?
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