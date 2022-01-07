В Алма-Ате вновь началась стрельба. В Казахстане объявили «критический уровень террористической опасности»

Возле старой резиденции президента в Алма-Ате возобновилась стрельба, есть погибшие. Об этом утром 7 января сообщает РБК.



Как передает журналист издания, в этом районе казахстанской столицы идет «активная сплошная стрельба». Возле здания местного акимата (мэрии) стоит машина с трупом человека внутри. Кроме того, трупы лежат и на площади Республики в центре города. Военные в этом районе требуют покинуть его и предупреждают о скорой зачистке.



В МВД Казахстана официально сообщили, что в ходе подавления беспорядков было ликвидировано 26 «преступников», 18 «вооруженных террористов» ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.

