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В Алма-Ате вновь началась стрельба. В Казахстане объявили «критический уровень террористической опасности»

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Возле старой резиденции президента в Алма-Ате возобновилась стрельба, есть погибшие. Об этом утром 7 января сообщает РБК.

Как передает журналист издания, в этом районе казахстанской столицы идет «активная сплошная стрельба». Возле здания местного акимата (мэрии) стоит машина с трупом человека внутри. Кроме того, трупы лежат и на площади Республики в центре города. Военные в этом районе требуют покинуть его и предупреждают о скорой зачистке.

В МВД Казахстана официально сообщили, что в ходе подавления беспорядков было ликвидировано 26 «преступников», 18 «вооруженных террористов» ранены. Погибли 18 сотрудников правоохранительных органов, 748 пострадали.

Утром 7 января в Казахстане ввели «критический красный уровень террористической опасности», сообщают Tengrinews и Казинформ. Спецслужбам разрешено проводить личный досмотр и досмотр вещей, транспорта, а также временно ограничивать или запрещать его движение. Также силовики могут беспрепятственно проникать в жилые и иные помещения.

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Комментарии (17)

Artem_9
Госдеп решил перед переговорами Путина с Бидоном создать точку напряжения на границе с Россией) Да что то пошло не так. В итоге ОДКБ проявил себя как реально действующий оборонительный блок, чем укрепил позиции Путина на переговорах)))
Нда.. хихимон уже не тот))
Ravnovesie57
Доморощенные постсоветском феодалы решили пойти по белорусскому сценарию, объявив весь народ "террористом". А ведь в этом случае специально накаляют градус подготовленные провокаторы от власти, так как ни одного не поймали ещё, да и ни госдепа, ни афганцев, ни Сорока не видно, кроме феодалов решили сохранить власть любой ценой. Мужества вам казахи,!
lamer
Поклонники протестунов, а вы бы захотели случайно оказаться в эпицентре столкновений, в одиночку и без оружия? Ваши близкие сильно бы обрадовались, обнаружив ваше помятое тельце в горе трупов?
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