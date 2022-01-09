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США потребовали от Казахстана объяснений из-за обращения в ОДКБ

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Вашингтон запросил у Нурсултана объяснений, почему республика обратилась за помощью именно в ОДКБ. Об этом 9 января со ссылкой на госсекретаря США Энтони Бликена сообщают РИА Новости.

«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — приводит агентство слова госсекретаря США.

Бликен подчеркнул, что в настоящее время наиболее важно, чтобы ситуация в Казахстане решалась мирным путем и с уважением тех, кто хочет быть услышанным.

Американский политик также осудил заявление президента Казахстана Кысым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения. «Если это национальная политика, я осуждаю такую политику», — добавил Бликен.

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Комментарии (52)

Poligraf
А где же наши господа, вылизывающие Псаки, давайте, расскажите, что Штаты имеют право, потому, что...
hmkv
Вспоминается анекдот про МГИМО - что слитно пишут, что раздельно.
Slava_Rossii
Правильно, пусть власти Казахстана отвечают за 200 трупов!
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