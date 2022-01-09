США потребовали от Казахстана объяснений из-за обращения в ОДКБ

Вашингтон запросил у Нурсултана объяснений, почему республика обратилась за помощью именно в ОДКБ. Об этом 9 января со ссылкой на госсекретаря США Энтони Бликена сообщают РИА Новости.



«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — приводит агентство слова госсекретаря США.

Бликен подчеркнул, что в настоящее время наиболее важно, чтобы ситуация в Казахстане решалась мирным путем и с уважением тех, кто хочет быть услышанным.