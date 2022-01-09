США потребовали от Казахстана объяснений из-за обращения в ОДКБ

Вашингтон запросил у Нурсултана объяснений, почему республика обратилась за помощью именно в ОДКБ. Об этом 9 января со ссылкой на госсекретаря США Энтони Бликена сообщают РИА Новости.
«У нас есть реальные вопросы о том, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — приводит агентство слова госсекретаря США.
Бликен подчеркнул, что в настоящее время наиболее важно, чтобы ситуация в Казахстане решалась мирным путем и с уважением тех, кто хочет быть услышанным.
Американский политик также осудил заявление президента Казахстана Кысым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение без предупреждения. «Если это национальная политика, я осуждаю такую политику», — добавил Бликен.