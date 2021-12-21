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Попова: «Омикрон» умеет вселяться в крыс

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Штамм коронавируса «омикрон», в отличие от других штаммов, способен заражать мышей и крыс. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», — заявила Попова 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ (цитата по ТАСС).

Ранее учёные в результате исследования предположили, что «омикрон» в ходе мутаций получил способность связываться своими белками-шипами с рецепторами ACE2 на клеточной мембране грызунов, которые также считаются переносчиками чумы.

20 декабря гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых людей и уже выздоровевших.

Что мы знаем о штамме-мутанте, читайте в большом материале «Фонтанки».

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». Новый вариант вируса выявлен уже примерно в 80 странах. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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Комментарии (17)

VKuser203216
Придется наводить порядок в городе, чистить подвалы от бездомных кошек, которых разводят старухи-маргиналы. Подвальные кошки очень дружат с крысами. Такие кошки заражены земляными блохами, очень слабые и не могут вести борьбу с крысами. Даже здоровая кошка не всякая будет бороться с крысами. А подвале вместе существуют и довольно мирно бездомные кошки и крысы, они и едят из одной тарелки. Еду им доставляют безумные старухи, которые своими объедками подкармливают как им кажется несчастных кошечек. В то же время крысы тоже поглощают с удовольствием те же самые объедки. Все же жилищным службам, бездельникам из ГЖИ (государственная жилищная инспекция), районным администрациям придется поработать.
Bombaher
Попова поняла, ей грозит опасность.
nalchik11
Заголовок огонь! Осталось добавить "и управлять ими".
А можно "вселять" его в определённых крыс?
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