Попова: «Омикрон» умеет вселяться в крыс

Штамм коронавируса «омикрон», в отличие от других штаммов, способен заражать мышей и крыс. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Уже на сегодняшний день дважды результат наших исследований: мы четко видим, что новым омикрон-штаммом инфицируются мыши и инфицируются крысы. Для прежних видов штаммов мы такого не наблюдали, раньше мы искали модельных животных, потому что мыши и крысы были нечувствительны. Сегодня мы видим, что они инфицируются и у них развивается состояние болезни», — заявила Попова 21 декабря на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ (цитата по ТАСС).
Ранее учёные в результате исследования предположили, что «омикрон» в ходе мутаций получил способность связываться своими белками-шипами с рецепторами ACE2 на клеточной мембране грызунов, которые также считаются переносчиками чумы.
20 декабря гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых людей и уже выздоровевших.
Что мы знаем о штамме-мутанте, читайте в большом материале «Фонтанки».