У меня «омикрон»? Что мы знаем о штамме-мутанте и чем он пугает и успокаивает мир

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Поделиться Поделиться







«Омикрон» более мягкий и создан искусственно? Новый штамм коронавируса «омикрон» мог появиться в результате испытаний новых лекарств от варианта ковида «дельта», заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. Подобную версию ранее выдвинул и вирусолог Петр Чумаков. Он считает, что за созданием «омикрона» могут стоять англичане, которые решили таким образом положить конец пандемии. По его словам, штамм мог специально получиться «суперослабленным». Подобные выводы подкрепляются низкой госпитализацией в ЮАР. Но в то же время от нового штамма в Британии и США уже есть умершие, а госпитализация и заболеваемость ставят новые рекорды по всему миру, быстрая скорость распространения характерна даже для стран с высоким уровнем популяционного иммунитета, так что гипотеза о «сверхлегком мутанте» вызывает вопросы.

«На сегодняшний день нет оснований считать «омикрон» более легкой и «мягкой» инфекцией, скорость распространения может сравниваться с корью», — считает председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.



Симптомы похожи и не похожи на обычный COVID-19. В ТОП-5 насморк, головная боль, усталость, чихание, першение в горле. Ведущий специалист ZOE COVID Study Тим Спектор отметил, что признаки «омикрона» схожи с обычной простудой. Из необычных проявлений — потеря аппетита, боли в пояснице и першение в горле. Закономерность вывели после анализа примерно 78 тысяч случаев заболевания в ЮАР.

Прививка поможет?

Большая часть зараженных «омикроном» россиян была вакцинирована. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что у организации есть «устойчивые подтверждения» случаев заболевания штаммом «омикрон» коронавируса среди привитых и переболевших.

Итальянское агентство по лекарственным средствам выяснило, что для противодействия «омикрону» нужно больше антител, чем для борьбы с первоначальной версией вируса. Исследования сообщают, что для остановки нового штамма требуется в 10–40 раз больше антител, чем достаточно для нейтрализации исходного штамма.

По предварительным данным, наиболее защищенными могут себя чувствовать прошедшие ревакцинацию. Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинация «Спутником Лайт» якобы значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против «омикрона» через два-три месяца после введения. Аналогичное заявление прозвучало и от производителя вакцины Moderna. Там сообщили, что бустерная доза в 50 мкг увеличивает уровень нейтрализующих антител против штамма «омикрон» примерно в 37 раз по сравнению с уровнем до ревакцинации, в дозировке 100 мкг — в 83 раза. В то же время 15 декабря международная группа авторов опубликовала в виде препринта статью, в которой говорится, что эффективность всех вакцин снижена в десятки раз против «омикрона».



Будет ли пятая волна?

«Омикрон»-штамм может вызвать мощную пятую волну ковида, заявил в понедельник президент Австрии Александер Ван дер Беллен после общения с австрийскими экспертами.

Как отметил председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев, вакцинация и бустеры не остановят новую волну «омикрона». Прогностическая оценка нескольких сценариев развития ситуации в Великобритании даёт оценку на уровне от 1 500 до 10 000 случаев госпитализаций в день. Для России эта «госпитальная вилка» будет составлять, по мнению эксперта, 3 200 — 21 800 госпитализаций в сутки. При самом неблагоприятном развитии событий можно ожидать одновременного нахождения в больницах 210 000 больных и более. Для сравнения — в середине октября в России было развернуто 255 тысяч коек, из них 235 тысяч были заняты.

«Я надеюсь, что уровень госпитализации в «пятую волну» будет ниже, чем в осеннюю волну российской «дельты» (скажется уровень «свежего» коллективного иммунитета, приобретенного в последние 4–6 месяцев, и большая, чем в странах ЕС, доля людей категории «вакцинирован и переболел ковидом»). Максимальный уровень госпитализаций нужно ожидать в феврале», — отметил Соловьев.



Он предполагает, что до конца декабря в России можно ожидать множественные случаи сверхраспространения «омикрона» в связи со значительным ослаблением антиковидных мер в регионах, увеличением частоты контактов между людьми и перемешиванием населения в торговых центрах, кинотеатрах, активным перемещением внутри регионов и между ними. А новогодние каникулы могут поспособствовать распространению «омикрона» вглубь регионов при посещении родственников.

«Увеличение случаев распространения «омикрона» может начать отражаться на статистике заболеваемости с последней недели декабря. Период быстрого подъема заболеваемости можно ожидать после 7–10 января на протяжении 3–4 недель. Рост госпитализаций с середины января с достижением максимальных значений к середине — концу февраля. Рост смертности — февраль-март. Нужно ожидать большого количества случаев внутрибольничного распространения «омикрона», — считает Соловьев.

Иммунолог Николай Крючков считает, что реальное влияние «омикрона» в России станет заметно в начале следующего года, но многое зависит от того, как будут действовать власти.



«Если мы пойдем, как Израиль, на широкое закрытие авиасообщения, жесткий санитарный контроль, полногеномное секвенирование всех положительных образцов у въезжающих в страну, карантин для «подозрительных» прибывающих и так далее — есть возможность «отложить» волну на 3–4 недели, что по нынешним временам уже неплохо», — отметил эксперт.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»