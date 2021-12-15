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Болит спина и першит в горле? Это может быть «омикрон»

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Штамм COVID-19 «омикрон» имеет два специфических симптома, заявил исполнительный директор крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР Discovery Health Райан Ноах.

По его словам, как сообщает 15 декабря РИА Новости, у пациентов с «омикроном» два характерных симптома — боли в пояснице и першение в горле. Закономерность вывели после анализа примерно 78 тысяч случаев заболевания. При этом пациенты с новым штаммом почти на четверть реже попадали в больницы по сравнению с теми, у кого выявили штамм «дельта». Но это не значит, что он безопаснее.

«Несколько уровней иммунитета, приобретённого как в результате инфекции, так и вакцинации, вероятно, сыграли значительную роль в изменении тяжести заболевания», — отметил Ноах.

Ранее гонконгские учёные выявили, что новый вариант COVID-19 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

Как писала «Фонтанка», первые случаи заражения новым вариантом ковида в России выявили у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что большинство из заразившихся россиян были вакцинированы.

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Комментарии (10)

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В общем, колитесь, братья, и почаще.....
Владислав М
Такие симптомы зимой у большинства россиян за 30.
Cashmare
мое обычное состояние
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