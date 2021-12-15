Новый вариант COVID-19 «омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем «дельта»

Новый вариант COVID-19 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные исследования гонконгских ученых.



«Исследование, проведенное учеными медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed), предоставляет первые данные о том, как новый вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2 «омикрон» заражает дыхательные пути человека. Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный (вирус. — Прим. ред.) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», — процитировало 15 декабря заявление специалистов HKUMed РИА Новости.