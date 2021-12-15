Новый вариант COVID-19 «омикрон» размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем «дельта»

Новый вариант COVID-19 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах в 70 раз быстрее, чем «дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные исследования гонконгских ученых.
«Исследование, проведенное учеными медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed), предоставляет первые данные о том, как новый вызывающий беспокойство вариант SARS-CoV-2 «омикрон» заражает дыхательные пути человека. Ученые обнаружили, что вариант SARS-CoV-2 «омикрон» инфицирует и размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный (вирус. — Прим. ред.) SARS-CoV-2, что может объяснить, почему «омикрон» может передаваться от человека к человеку быстрее, чем предыдущие варианты», — процитировало 15 декабря заявление специалистов HKUMed РИА Новости.
Проведенное исследование показало, что при заражении «омикроном» инфекция в легких значительно ниже, чем при исходном вирусе SARS-CoV-2, что может быть индикатором небольшой степени тяжести заболевания.
Ранее американский вирусолог Константин Чумаков заявил, что новый штамм коронавируса мог быть создан искусственно. По его словам, за этим могут стоять англичане, которые решили положить конец пандемии. «Омикрон» могли специально сделать «суперослабленным».
Первые случаи заражения новым вариантом ковида в России выявили у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что большинство из заразившихся россиян были вакцинированы.