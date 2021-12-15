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«Собрали все мутации в одном штамме». Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение «омикрона»

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Начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считает, что новый штамм коронавируса мог быть создан искусственно.

«Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — цитирует 15 декабря РБК заявление Константина Чумакова в эфире «Радио России».

По словам вирусолога, за созданием «омикрона» могут стоять англичане, которые решили таким образом положить конец пандемии. Он заметил, что штамм мог специально получиться «суперослабленным».

Первые случаи «омикрона» в России были выявлены у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из заразившихся новых штаммом россиян большинство были вакцинированы.

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Комментарии (9)

житель города П.
Товарищ проговорился... Мог бы не называть страну, которая типа стоит за этим - и все бы думали: "Наверное это Китай"..
Но он зачем-то назвал англичан. И теперь многие уверенны: "Точно, за этим стоит Китай!"
Suricat
ну все правильно. спутник переделывать не надо будет) очень удачно все складывается.
kоt-obormot
Мы кое в чём поднаторели
Мы тарелки бьём весь год
Мы на них уже собаку съели
Если повар нам не врёт
А медикаментов груды
Мы — в унитаз, кто не дурак
Вот это жизнь! И вдруг — ОмикронЫ!
Вот те раз! Нельзя же так!
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