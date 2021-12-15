«Собрали все мутации в одном штамме». Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение «омикрона»

Начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считает, что новый штамм коронавируса мог быть создан искусственно.
«Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — цитирует 15 декабря РБК заявление Константина Чумакова в эфире «Радио России».
По словам вирусолога, за созданием «омикрона» могут стоять англичане, которые решили таким образом положить конец пандемии. Он заметил, что штамм мог специально получиться «суперослабленным».
Первые случаи «омикрона» в России были выявлены у вернувшихся из ЮАР туристов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из заразившихся новых штаммом россиян большинство были вакцинированы.