«Собрали все мутации в одном штамме». Вирусолог Чумаков допустил искусственное происхождение «омикрона»

Начальник лаборатории Отдела исследований и анализа вакцин Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считает, что новый штамм коронавируса мог быть создан искусственно.



«Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить», — цитирует 15 декабря РБК заявление Константина Чумакова в эфире «Радио России».

