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Роспотребнадзор официально подтвердил появление «омикрона» в России

Новый штамм коронавируса «омикрон» выявлен у двух прилетевших из ЮАР россиян. Они прибыли на родину вывозным рейсом.

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У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон». Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Еще почти у 10 россиян, которые вернулись вывозным рейсом из Африки, выявлен COVID-19. При этом штамм сейчас устанавливается.

Российская дипмиссия в ЮАР в конце ноября заявила о подготовке вывозного рейса после обнаружения в этой африканской стране нового штамма коронавируса. 3 декабря самолет привез россиян в Москву. Их отправили на двухнедельный карантин.

Новую вариацию вируса выявили в ЮАР 26 ноября.

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Комментарии (6)

VF812
Наши поздравления...
zelf
Всем двойная порция шмурдяка за счёт заведения.
madam Kuku
да давно все выявили,молчали, как обычно. Как же, во многих странах есть, а у нас нет, омикрон не пройдет! Ага.
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