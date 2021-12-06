Роспотребнадзор официально подтвердил появление «омикрона» в России

У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм «омикрон». Об этом 6 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.



Еще почти у 10 россиян, которые вернулись вывозным рейсом из Африки, выявлен COVID-19. При этом штамм сейчас устанавливается.



Российская дипмиссия в ЮАР в конце ноября заявила о подготовке вывозного рейса после обнаружения в этой африканской стране нового штамма коронавируса. 3 декабря самолет привез россиян в Москву. Их отправили на двухнедельный карантин.

