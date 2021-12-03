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У двух вернувшихся из очага «омикрона» россиян выявили коронавирус

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Роспотребнадзор рассказал о выявлении COVID-19 у вернувшихся вывозным рейсом из Южной Африки в Россию.

«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию», — цитирует 3 декабря заявление пресс-службы ведомства РИА Новости.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время устанавливается, каким штаммом вируса заразились возвращенцы. Их биоматериал проходит проверку в двух лабораториях.

Российская дипмиссия в ЮАР в конце ноября заявила о подготовке вывозного рейса после обнаружения в этой африканской стране нового штамма коронавируса. Сегодня самолет привез россиян в Москву. Их отправили на двухнедельный карантин.

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