У двух вернувшихся из очага «омикрона» россиян выявили коронавирус

Роспотребнадзор рассказал о выявлении COVID-19 у вернувшихся вывозным рейсом из Южной Африки в Россию.



«У двух пассажиров, вернувшихся частным рейсом в ночь на 3 декабря из ЮАР, выявлен положительный ПЦР-тест на новую коронавирусную инфекцию», — цитирует 3 декабря заявление пресс-службы ведомства РИА Новости.



В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящее время устанавливается, каким штаммом вируса заразились возвращенцы. Их биоматериал проходит проверку в двух лабораториях.



Российская дипмиссия в ЮАР в конце ноября заявила о подготовке вывозного рейса после обнаружения в этой африканской стране нового штамма коронавируса. Сегодня самолет привез россиян в Москву. Их отправили на двухнедельный карантин.

