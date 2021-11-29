FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -2
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Генконсульство РФ в ЮАР: Россиян вывезут из очага «омикрона»

1
Печать

Российская дипмиссия в ЮАР прорабатывает возможность вывозного рейса для россиян.

«В настоящее время Генконсульством совместно с Посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна», — сообщается 29 ноября в Telegram-канале Генконсульства РФ в Кейптауне.

Полет состоится в период с 1 по 3 декабря. Дипломаты запустили опрос, чтобы понять, как много желающих покинуть Южную Африку.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР.

Подробности о новой вариации COVID-19 читайте в материале «Фонтанки».

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний