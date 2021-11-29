Генконсульство РФ в ЮАР: Россиян вывезут из очага «омикрона»

Российская дипмиссия в ЮАР прорабатывает возможность вывозного рейса для россиян.



«В настоящее время Генконсульством совместно с Посольством России в ЮАР прорабатывается возможность организации вывозного рейса из Кейптауна», — сообщается 29 ноября в Telegram-канале Генконсульства РФ в Кейптауне.



Полет состоится в период с 1 по 3 декабря. Дипломаты запустили опрос, чтобы понять, как много желающих покинуть Южную Африку.



Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», на прошлой неделе обнаружили в ЮАР.

