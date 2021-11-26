Коронавирус сделал «большой скачок в эволюции». Что известно о новом опасном штамме COVID-19

В четверг, 25 ноября, в ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса, который получил название B1.1.529. Директор института исследований и инноваций южноафриканской провинции Квазулу-Натал Тулио де Оливейра заявил, что вирус «смог удивить ученых», так как проделал «большой скачок в эволюции». «У него произошло гораздо больше мутаций, чем мы ожидали, особенно после очень тяжелой третьей волны дельты», — заявил ученый The New York Times.



По данным Национального института инфекционных болезней Южной Африки, на сегодняшний день в стране выявлено 22 случая заболевания новой вариацией. Министр здравоохранения республики Джо Паахла полагает, что распространение B1.1.529 по стране — это лишь «вопрос времени».



После этого заболевших зафиксировали и в соседних странах. Министерство здравоохранения Ботсваны, например, сообщило, что B1.1.529 заболели четыре полностью вакцинированных человека.

