Коронавирус сделал «большой скачок в эволюции». Что известно о новом опасном штамме COVID-19

Новый штамм коронавируса B1.1.529 обнаружили в шести африканских странах — Южной Африке, Ботсване, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве. Другие государства уже стали ограничивать авиасообщение с очагом новой вариации COVID-19, а ученые во всем мире бьют тревогу.
Как все начиналось?
В четверг, 25 ноября, в ЮАР был выявлен новый штамм коронавируса, который получил название B1.1.529. Директор института исследований и инноваций южноафриканской провинции Квазулу-Натал Тулио де Оливейра заявил, что вирус «смог удивить ученых», так как проделал «большой скачок в эволюции». «У него произошло гораздо больше мутаций, чем мы ожидали, особенно после очень тяжелой третьей волны дельты», — заявил ученый The New York Times.
По данным Национального института инфекционных болезней Южной Африки, на сегодняшний день в стране выявлено 22 случая заболевания новой вариацией. Министр здравоохранения республики Джо Паахла полагает, что распространение B1.1.529 по стране — это лишь «вопрос времени».
После этого заболевших зафиксировали и в соседних странах. Министерство здравоохранения Ботсваны, например, сообщило, что B1.1.529 заболели четыре полностью вакцинированных человека.
Чем опасен новый вирус?
Южноафриканские ученые указывают, что у B1.1.529 «очень необычная совокупность мутаций», которых гораздо больше, чем у беты и дельты. Они полагают, что изменения помогут вирусу быть более живучим и, возможно, эффективно распространяться. За пределами Африки два случая уже выявили в Гонконге, куда COVID-19 завезли из ЮАР.
«Эта вариация может распространяться более эффективно. Она также может обойти защиту иммунной системы», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям института исследований и инноваций Квазулу-Натал Ричард Лессел. Ученые из Великобритании классифицировали новый вариант как «очень опасный». Так, профессор университетского колледжа в Лондоне Кристина Пейгл указала, что B1.1.529 может распространяться «так же или быстрее», чем дельта.
О первом случае нового южноафриканского варианта Covid-19 сообщили в Израиле.
Эффективны ли существующие вакцины против нового штамма?
Ученые до сих пор не знают, насколько эффективны вакцины против нового варианта. Профессор Кристина Пейгл предупреждает, что потенциально B1.1.529 имеет «значительные шансы» уходить из-под действия антиковидных препаратов.
Как отреагировали в мире?
Сразу несколько стран, включая Великобританию, Израиль и Сингапур, ограничили сообщение с Южной Африкой и другими странами региона из-за опасности распространения мутации. Глава британского минздрава Саджид Джавид также ввел карантин для всех прибывающих из очага.
Представители ВОЗ сегодня, 26 ноября, собираются обсудить новый штамм с южноафриканскими учеными и присвоить ему новую букву греческого алфавита.