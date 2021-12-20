Для борьбы с «омикроном» может потребоваться в десятки раз больше антител

Итальянское агентство по лекарственным средствам выяснило, что для противодействия «омикрону» нужно больше антител, чем для борьбы с первоначальной версией вируса.



«Исследования сообщают нам, что для остановки нового вируса требуется в 10–40 раз больше антител, чем тех, которые достаточны для нейтрализации исходного штамма», — цитирует 20 декабря РИА Новости заявление президента Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу.



По его словам, новый штамм может обойти антитела, полученные после болезни или курса вакцинации. Он допустил, что для полной защиты придется сделать дополнительный укол с вакциной. Палу подчеркнул, что его вывод не является указанием на неэффективность препаратов против COVID-19.

