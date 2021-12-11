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Гинцбург: Зараженные «омикрон»-штаммом россияне были вакцинированы

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Глава Центра им. Гамалеи рассказал подробности о гражданах, которые завезли вариант коронавируса «омикрон» в Россию.

«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — цитирует 11 декабря Александра Гинцбурга РИА Новости.

По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи выделили образец «омикрона». Он добавил, что конструкцию вакцины против нового штамма уже удалось собрать.

«Оснований менять вакцину пока нет», — резюмировал Гинцбург.

В Центре им. Гамалеи ранее заверили, что проверят российскую вакцину на эффективность против «омикрона».

Первые случаи «омикрона» в России были выявлены у вернувшихся из ЮАР туристов.

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Комментарии (7)

тов
Нельзя называть "вакциной" те инъекции, после которых люди все равно заражаются и попадают в стационары.

Сейчас нет "вакцинации". Людям силой вводят инъекции неизвестных веществ.
266077765
То есть карантин - это наиболее надёжное средство после метаний по заграницам.
Ну и карантин для мигрантов тоже.
Батарейкин
По-прежнему бульон?
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