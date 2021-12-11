Гинцбург: Зараженные «омикрон»-штаммом россияне были вакцинированы

Глава Центра им. Гамалеи рассказал подробности о гражданах, которые завезли вариант коронавируса «омикрон» в Россию.



«Там никаких тяжелых случаев нет, они в стационаре, но ничего серьезного по клинике нет. Легкое течение: пациенты уже ранее были иммунизированы», — цитирует 11 декабря Александра Гинцбурга РИА Новости.



По его словам, специалисты Центра имени Гамалеи выделили образец «омикрона». Он добавил, что конструкцию вакцины против нового штамма уже удалось собрать.



«Оснований менять вакцину пока нет», — резюмировал Гинцбург.

