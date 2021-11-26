«Спутник V» проверят на эффективность против нового штамма коронавируса

Центр Гамалеи проведет тестирование «Спутника V» на эффективность к африканскому варианту СOVID-19 B.1.1.529.



«Когда будет получен штамм, то мы, естественно, проверим экспериментально, насколько изменяется или не изменяется вируснейтрализующая способность сыворотки, полученная к «Спутнику V» по отношению к этому штамму», — цитирует заявление Александра Гинцбурга 26 ноября «Интерфакс».



По его словам, российская сторона сообщит о результатах испытания препарата «всей мировой общественности».



ВОЗ рассказала, что на исследование новой вариации коронавируса уйдет несколько недель, и призвала страны пока не вводить дополнительные ограничения из-за ее появления.

