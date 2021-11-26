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«Спутник V» проверят на эффективность против нового штамма коронавируса

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Центр Гамалеи проведет тестирование «Спутника V» на эффективность к африканскому варианту СOVID-19 B.1.1.529.

«Когда будет получен штамм, то мы, естественно, проверим экспериментально, насколько изменяется или не изменяется вируснейтрализующая способность сыворотки, полученная к «Спутнику V» по отношению к этому штамму», — цитирует заявление Александра Гинцбурга 26 ноября «Интерфакс».

По его словам, российская сторона сообщит о результатах испытания препарата «всей мировой общественности».

ВОЗ рассказала, что на исследование новой вариации коронавируса уйдет несколько недель, и призвала страны пока не вводить дополнительные ограничения из-за ее появления.

Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

Mikkä Kårhunen
на ком будут проверять?
Dazdraperma
Да чего там проверять... И так понятно, что эффективность чудо-укола им. Гинцбурга - 98,5%.
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