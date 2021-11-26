ВОЗ просит пока не вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения попросила страны не вводить поспешно ограничения на поездки из-за нового африканского штамма коронавируса.

«Нельзя дискриминировать страны, которые открыто делятся своими выводами», — об этом 26 ноября на специальной конференции заявила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове.



Она отметила, что африканские государства открыто поделились сведениями о новом штамме. По ее словам, это показывает, что мировое сотрудничество в сфере борьбы с COVID-19 работает. Ван Керкхове уверена, что неправильно вводить ограничения против шести стран юга Африки до появления первых результатов исследования.

