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ВОЗ просит пока не вводить ограничения из-за нового штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения попросила страны не вводить поспешно ограничения на поездки из-за нового африканского штамма коронавируса.

«Нельзя дискриминировать страны, которые открыто делятся своими выводами», — об этом 26 ноября на специальной конференции заявила эпидемиолог и технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керкхове.

Она отметила, что африканские государства открыто поделились сведениями о новом штамме. По ее словам, это показывает, что мировое сотрудничество в сфере борьбы с COVID-19 работает. Ван Керкхове уверена, что неправильно вводить ограничения против шести стран юга Африки до появления первых результатов исследования.

Эпидемиолог ВОЗ подчеркнула, что подробные данные у организации будут через пару недель. При этом она полагает, что большое число мутаций B.1.1.529 может повлиять на его поведение.

До призыва ВОЗ ограничения на поездки из очага нового штамма ввели Франция, Германия, Великобритания, Израиль, Сингапур, Малайзия и другие страны.

Подробности о новой вариации B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (6)

Денеб
Не надо дискриминировать африканцев! Новый штамм - в каждый дом!
VKuser199962806
Эти ВОЗовцы так пугали население, что сами испугались, что перепугали.
kurilopitek
через пару дней:

"ВОЗ просит Гинзбурга пока не варить новую вакцину от пока ещё не до конца придуманного вируса"
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