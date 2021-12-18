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Голландия вводит жёсткий карантин из-за «омикрона»

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Строгий локдаун вводится в Нидерландах в целях предотвращения быстрого распространение штамма коронавируса «омикрон».

«Нидерланды с завтрашнего дня вводят локдаун... Это оказалось неизбежно. Штамм «омикрон» распространяется быстрее, чем мы ожидали», — заявил на пресс-конференции 18 декабря и.о. премьер-министра страны Марк Рютте (цитата по РИА Новости).

Карантин вступит в силу в воскресенье, 19 декабря, и продлится как минимум до 14 января.

Закрываются все бары, рестораны, тренажерные залы, кинотеатры, музеи, театры, а также магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Также приостанавливают работу все учебные заведения. Гражданам настоятельно рекомендовали трудиться дома. В день советуют принимать не больше двух гостей, только в Рождество и Новый год можно четырёх.

В Лондоне из-за «омикрона», напомним, объявили чрезвычайное положение.

«Омикрон», который в начале ноября выявили в ЮАР, подтвердили уже в 89 странах. Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что он быстро распространяется, в том числе в странах с высоким уровнем привитых жителей.

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Комментарии (24)

ivan5_5e4d10fe646f6
Ndl вo всем всеrда первые. Не зря петр там учился. Значит все скoрo введут 100%
KJB
А почему именно 4 человека, а не 5 или 3? Какие-то уже исследования были на эту тему? 🧐
Piter Russo
Перестраховываются после дельты.
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