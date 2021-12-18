Голландия вводит жёсткий карантин из-за «омикрона»

Строгий локдаун вводится в Нидерландах в целях предотвращения быстрого распространение штамма коронавируса «омикрон».



«Нидерланды с завтрашнего дня вводят локдаун... Это оказалось неизбежно. Штамм «омикрон» распространяется быстрее, чем мы ожидали», — заявил на пресс-конференции 18 декабря и.о. премьер-министра страны Марк Рютте (цитата по РИА Новости).



Карантин вступит в силу в воскресенье, 19 декабря, и продлится как минимум до 14 января.



Закрываются все бары, рестораны, тренажерные залы, кинотеатры, музеи, театры, а также магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Также приостанавливают работу все учебные заведения. Гражданам настоятельно рекомендовали трудиться дома. В день советуют принимать не больше двух гостей, только в Рождество и Новый год можно четырёх.

