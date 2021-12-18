В Париже отменили празднование Нового года, в Лондоне из-за «омикрона» объявили ЧП

Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение на фоне резкого роста числа заражений штаммом коронавируса «омикрон», сообщает 18 декабря РИА Новости.



Власти Парижа отменили проведение праздничных мероприятий на Елисейских Полях 31 декабря. «Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — цитирует РИА твиттер городской администрации.



Премьер-министр Франции Жан Кастекс 17 декабря призвал сограждан избегать массовых собраний в связи с пятой волной пандемии. В ночь с 31 декабря на 1 января будет запрещено употребление алкоголя в публичных местах.

