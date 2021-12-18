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В Париже отменили празднование Нового года, в Лондоне из-за «омикрона» объявили ЧП

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Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение на фоне резкого роста числа заражений штаммом коронавируса «омикрон», сообщает 18 декабря РИА Новости.

Власти Парижа отменили проведение праздничных мероприятий на Елисейских Полях 31 декабря. «Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», — цитирует РИА твиттер городской администрации.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 17 декабря призвал сограждан избегать массовых собраний в связи с пятой волной пандемии. В ночь с 31 декабря на 1 января будет запрещено употребление алкоголя в публичных местах.

«Омикрон», который в начале ноября выявили в ЮАР, подтвердили уже в 89 странах. Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что он быстро распространяется, в том числе в странах с высоким уровнем привитых жителей.

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Комментарии (9)

madam Kuku
А Рождество они не отменили? Подумаешь, НГ для тех же французов не вполне праздник.
265055770
Нового года не будет. Дед Мороз повесился.
Артист ритуальных услуг
Судя по всему, ЛенОбласть к Парижу присоединили. Т.к. новый там год тоже отменен. :))
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