ВОЗ: «Омикрон» пробрался уже в 89 государств

Новый штамм коронавируса «омикрон», который в начале ноября выявили в ЮАР, подтвердили уже в 89 странах. Об этом 18 декабря заявила Всемирная организация здравоохранения.



«Омикрон» быстро распространяется в том числе в странах с высоким уровнем привитых жителей. Связано ли это со способностью штамма уклоняться от иммунитета, высокой способностью к передаче или с обоими факторами, пока не установлено.



«Данные о тяжести клинических проявлений «омикрона» по-прежнему ограничены», — приводит Reuters заявление представителей ВОЗ.

