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ВОЗ: «Омикрон» пробрался уже в 89 государств

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Новый штамм коронавируса «омикрон», который в начале ноября выявили в ЮАР, подтвердили уже в 89 странах. Об этом 18 декабря заявила Всемирная организация здравоохранения.

«Омикрон» быстро распространяется в том числе в странах с высоким уровнем привитых жителей. Связано ли это со способностью штамма уклоняться от иммунитета, высокой способностью к передаче или с обоими факторами, пока не установлено.

«Данные о тяжести клинических проявлений «омикрона» по-прежнему ограничены», — приводит Reuters заявление представителей ВОЗ.

В организации считают, что новый штамм может превзойти предыдущий в местах, где коронавирус передается внутри общин.

Вакцины Pfizer и AstraZeneca, согласно предварительным данным исследований, оказались менее эффективными против «омикрона» по сравнению с «дельтой». Однако через две недели после бустерной дозы повышается эффективность препарата Pfizer, пишет РИА Новости со ссылкой на документ ВОЗ.

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Комментарии (1)

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Почему молчит Джен Псаки?!!! Есть работа для 6 флота сша!! :)))
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