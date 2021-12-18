ВОЗ: «Омикрон» пробрался уже в 89 государств

Новый штамм коронавируса «омикрон», который в начале ноября выявили в ЮАР, подтвердили уже в 89 странах. Об этом 18 декабря заявила Всемирная организация здравоохранения.
«Омикрон» быстро распространяется в том числе в странах с высоким уровнем привитых жителей. Связано ли это со способностью штамма уклоняться от иммунитета, высокой способностью к передаче или с обоими факторами, пока не установлено.
«Данные о тяжести клинических проявлений «омикрона» по-прежнему ограничены», — приводит Reuters заявление представителей ВОЗ.
В организации считают, что новый штамм может превзойти предыдущий в местах, где коронавирус передается внутри общин.
Вакцины Pfizer и AstraZeneca, согласно предварительным данным исследований, оказались менее эффективными против «омикрона» по сравнению с «дельтой». Однако через две недели после бустерной дозы повышается эффективность препарата Pfizer, пишет РИА Новости со ссылкой на документ ВОЗ.