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Bloomberg: «Омикрон» распространяется в четыре раза быстрее «дельты»

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Ученые из Киотского университета доказали, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее предыдущих.

«Вариант COVID-19 «омикрон» в 4,2 раза более заразен на ранней стадии, чем «дельта», — приводит 9 декабря результаты исследования Bloomberg.

Профессор Киотского университета Хироши Нисиура рассказал, что полученные данные подтверждают опасения по поводу заразности нового штамма. Он уточнил, что новая вариация может обходить иммунную систему как у вакцинированных, так и у переболевших коронавирусом. При этом Нисиура указал на невысокий уровень госпитализаций от «омикрона», что, по его словам, внушает оптимизм.

До этого в ВОЗ допустили «всплеск» нового штамма именно из-за его способности быстро передаваться.

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Комментарии (1)

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Скорее бы уже весь этот цирк со клоунами-санитарами похерился в прошлое
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