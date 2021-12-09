Bloomberg: «Омикрон» распространяется в четыре раза быстрее «дельты»

Ученые из Киотского университета доказали, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее предыдущих.
«Вариант COVID-19 «омикрон» в 4,2 раза более заразен на ранней стадии, чем «дельта», — приводит 9 декабря результаты исследования Bloomberg.
Профессор Киотского университета Хироши Нисиура рассказал, что полученные данные подтверждают опасения по поводу заразности нового штамма. Он уточнил, что новая вариация может обходить иммунную систему как у вакцинированных, так и у переболевших коронавирусом. При этом Нисиура указал на невысокий уровень госпитализаций от «омикрона», что, по его словам, внушает оптимизм.
До этого в ВОЗ допустили «всплеск» нового штамма именно из-за его способности быстро передаваться.