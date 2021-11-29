ВОЗ допустила всплески нового штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения считает высокой вероятность глобального распространения штамма коронавируса «омикрон».



«Потенциал дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне высок. В зависимости от этих характеристик в будущем могут возникнуть всплески COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия», — сообщается 29 ноября в докладе организации.



ВОЗ рекомендует странам-членам усилить эпиднадзор, а также начать исследования характеристик новой вариации.



Кроме того, необходимо наращивать темпы тестирования, чтобы понять, как быстро новый штамм распространяется.

