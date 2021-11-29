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ВОЗ допустила всплески нового штамма «омикрон»

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Всемирная организация здравоохранения считает высокой вероятность глобального распространения штамма коронавируса «омикрон».

«Потенциал дальнейшего распространения «омикрона» на глобальном уровне высок. В зависимости от этих характеристик в будущем могут возникнуть всплески COVID-19, которые могут иметь серьезные последствия», — сообщается 29 ноября в докладе организации.

ВОЗ рекомендует странам-членам усилить эпиднадзор, а также начать исследования характеристик новой вариации.

Кроме того, необходимо наращивать темпы тестирования, чтобы понять, как быстро новый штамм распространяется.

Подробности о новой вариации B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (9)

266456205
Президент Хорватии Золон Миланович в интервью заявил, что больше не будут вакцинировать свой народ. Сказал, делайте, что хотите, хоть колючей проволокой нашу страну огородите
Coriander
да-да, даже учитывая что этот штамм гуляет по Африке с лета и границы никто не закрывал, а сами врачи ЮАР говорят что человек болеет 2-3 дня, не теряет способность чувствовать запахи и даже не кашляет. При том что в Африке не только низкая вакцинация, но еще и низкое количество случаев заражения. Звучит очень опасно, да-да. Удивительно! Вирус наконец то начал вести себя как в учебники вирусологии, ВАУ!
266456205
В Австралии вчера полиция перешла на сторону протестующих против санитарной диктатуры
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