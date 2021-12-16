Число заболевших «омикроном» удваивается каждые пару дней, констатируют в ВОЗ

Штамм коронавируса «омикрон» распространяется очень высокими темпами: количество заражённых им удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил телеканалу Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, передаёт 16 декабря ТАСС.
В ближайшее время, по словам Набарро, «проблема станет серьёзной». Быстрота распространения «омикрона», полагают в ВОЗ, приведёт к росту числа госпитализаций и к повышению нагрузки на медицинскую систему. В общей сложности это грозит ростом смертности.
Напомним, учёные медицинского факультета LKS Гонконгского университета обнаружили, что «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный SARS-CoV-2.