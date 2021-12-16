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Число заболевших «омикроном» удваивается каждые пару дней, констатируют в ВОЗ

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Штамм коронавируса «омикрон» распространяется очень высокими темпами: количество заражённых им удваивается каждые два-три дня. Об этом заявил телеканалу Sky News спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро, передаёт 16 декабря ТАСС.

В ближайшее время, по словам Набарро, «проблема станет серьёзной». Быстрота распространения «омикрона», полагают в ВОЗ, приведёт к росту числа госпитализаций и к повышению нагрузки на медицинскую систему. В общей сложности это грозит ростом смертности.

Напомним, учёные медицинского факультета LKS Гонконгского университета обнаружили, что «омикрон» размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем вариант «дельта» и исходный SARS-CoV-2.

ВОЗ 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении организации говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». «Омикрон» распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов», — сообщил 14 декабря на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Новый штамм обнаружен на настоящий момент в 77 странах мира.

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Комментарии (3)

Hans-Christian
Спецпредставитель ВОЗ, блин 😂😂😂. Думали хотя бы, что говорят. Не все же в мире учились в школах Северной Америки, где не дают доказательство теоремы Пифагора, а квадратное уравнение решается путём нахождения пересечения ветвей параболы с осью абсцисс.
Даже если начать с одного заболевшего, то через шестдесят четыре дня количество заболевших будет два в шестьдесят третьей степени, это безумно большое число, в мире столько народу нет и ещё не скоро будет, если считать всех умерших за последние века и тысячелетия.
hedgehog_
таки мы все умрем в новый год? или в старый новый год? или мож до китайского нового года дотянем?
опять надо потерпеть и отнестись с пониманием
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