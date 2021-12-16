Число заболевших «омикроном» удваивается каждые пару дней, констатируют в ВОЗ

Спецпредставитель ВОЗ, блин 😂😂😂. Думали хотя бы, что говорят. Не все же в мире учились в школах Северной Америки, где не дают доказательство теоремы Пифагора, а квадратное уравнение решается путём нахождения пересечения ветвей параболы с осью абсцисс.

Даже если начать с одного заболевшего, то через шестдесят четыре дня количество заболевших будет два в шестьдесят третьей степени, это безумно большое число, в мире столько народу нет и ещё не скоро будет, если считать всех умерших за последние века и тысячелетия.