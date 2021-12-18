В Великобритании назвали необычный симптом «омикрона»

Одним из наиболее необычных симптомов нового штамма коронавируса «омикрон» стала потеря аппетита. Об этом 18 декабря пишет британское издание Express со ссылкой на исследование некоммерческой организации ZOE COVID Study.



Как уточняют специалисты, у больных отмечается снижение аппетита. По их данным, такой признак встречается реже классических. В топ-5 симптомов попали насморк, головная боль, усталость, чихание и першение в горле. Ведущий специалист ZOE COVID Study Тим Спектор отметил, что признаки «омикрона» схожи с обычной простудой, поэтому людям стоит обратить на это внимание.

