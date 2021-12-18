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В Великобритании назвали необычный симптом «омикрона»

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Одним из наиболее необычных симптомов нового штамма коронавируса «омикрон» стала потеря аппетита. Об этом 18 декабря пишет британское издание Express со ссылкой на исследование некоммерческой организации ZOE COVID Study.

Как уточняют специалисты, у больных отмечается снижение аппетита. По их данным, такой признак встречается реже классических. В топ-5 симптомов попали насморк, головная боль, усталость, чихание и першение в горле. Ведущий специалист ZOE COVID Study Тим Спектор отметил, что признаки «омикрона» схожи с обычной простудой, поэтому людям стоит обратить на это внимание.

«Омикрон», который в начале ноября выявили в ЮАР, подтвердили уже в 89 странах. Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что он быстро распространяется, в том числе в странах с высоким уровнем привитых жителей.

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Комментарии (3)

LiChaBaTa
Плохо справляются СМИ с задачей раскрутить "Омикрон". Не выйдет на него свалить все неудачи псевдовакцинации. А так хочется, да?

Посмотрите сегодняшнюю статистику в Индии, где не было никакой вакцинации и сравните ее с Германией (85% вакцинированного населения), Англией (80%), Францией (85%) и других. Полный провал.
Vilsa777
Это ж как можно похудеть!!!
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