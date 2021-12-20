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ВОЗ: «Омикрон» заражает привитых и выздоровевших

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Существуют доказательства, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает привитых и выздоровевших. Об этом 20 декабря на брифинге в Женеве заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и, более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», — рассказал он (цитата по РИА Новости).

«Фонтанка» писала, что контактировавших с больными «омикроном» в Петербурге стали свозить в специальный обсерватор. Вернувшийся из Доминиканы россиянин оказался вторым заболевшим новым штаммом коронавируса в Петербурге. Первый привезла девушка из Дубая.

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Комментарии (8)

f0ntan
Вот они, всякие их бесполезные пфайзеры, да зенеки, бесполезные перед омикроном. Надо спутником прививаться!
DAE
Вот твари продажные.
Два года врали про эту «пандемию», заставили всех проколоться и тут же все обнулили новым «штаммом».
zelf
Да забейте болт. Сейчас старый еврей за недельку новую кашу сварит.
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