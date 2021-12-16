Стало известно, кто завёз в Петербург первый «омикрон»

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, неделю назад, 9-го числа, из Дубая прилетела петербурженка, которая отдыхала там около недели. В аэропорту она сдала тест, который оказался положительным. В Институте Пастера провели секвенирование генома вируса и получили «омикрон». На подтверждение материал был отправлен в Новосибирск, в центр «Вектор» — там находку подтвердили.
По нашим данным, женщина находится у себя дома одна, на самоизоляции. Накануне её посещали врачи — самочувствие нормальное.
Напомним, что данные о появлении нового штамма в Петербурге 16 декабря озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего он выявлен у 25 россиян — помимо города на Неве они находятся в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону. По словам Голиковой, избежать дальнейшего распространения «омикрона» невозможно.
Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», впервые обнаружили в ЮАР.
Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».