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"Омикрон" в Петербурге

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Стало известно, кто завёз в Петербург первый «омикрон»

Первый «омикрон» прибыл в Петербург из Объединённых Арабских Эмиратов. Его носительница чувствует себя нормально.

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Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, неделю назад, 9-го числа, из Дубая прилетела петербурженка, которая отдыхала там около недели. В аэропорту она сдала тест, который оказался положительным. В Институте Пастера провели секвенирование генома вируса и получили «омикрон». На подтверждение материал был отправлен в Новосибирск, в центр «Вектор» — там находку подтвердили.

По нашим данным, женщина находится у себя дома одна, на самоизоляции. Накануне её посещали врачи — самочувствие нормальное.

Напомним, что данные о появлении нового штамма в Петербурге 16 декабря озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Всего он выявлен у 25 россиян — помимо города на Неве они находятся в Москве, Московской области и в Ростове-на-Дону. По словам Голиковой, избежать дальнейшего распространения «омикрона» невозможно.

Новый штамм коронавируса, который получил название «омикрон», впервые обнаружили в ЮАР.

Подробности о новом штамме B.1.1.529 читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (17)

zenit-1975
"По нашим данным, женщина находится у себя дома одна, на самоизоляции."
А из аэропорта тётю телепортировали до дома? Или она ехала общественным транспортом или на такси?
265832971
Есть такие люди, которым хоть вселенский потоп, но отдых святое, просто не в силах себе отказать. Пока границы действительно не будут закрыты для отдыхающих, бороться с вирусом это курам на смех.
DIMA_PITER
Почему же она дома, это значит ходит в магазины, гуляет
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