Стало известно, кто завёз в Петербург первый «омикрон»

Как стало известно «Фонтанке» 16 декабря, неделю назад, 9-го числа, из Дубая прилетела петербурженка, которая отдыхала там около недели. В аэропорту она сдала тест, который оказался положительным. В Институте Пастера провели секвенирование генома вируса и получили «омикрон». На подтверждение материал был отправлен в Новосибирск, в центр «Вектор» — там находку подтвердили.

По нашим данным, женщина находится у себя дома одна, на самоизоляции. Накануне её посещали врачи — самочувствие нормальное.

