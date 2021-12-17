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В Петербурге выявили второго заболевшего «омикроном»

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Вернувшийся из Доминиканы россиянин оказался вторым заболевшим штаммом коронавируса «омикрон» в Петербурге.

«Два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» на территории Санкт-Петербурга выявлены у прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану», — сообщает 17 декабря ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Заразившиеся новой вариацией COVID-19 сейчас изолированы в индивидуальных боксах в стационаре.

О появлении штамма «омикрон» в Петербурге 16 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Фонтанка» выяснила, что новую вариацию вируса в город завезла россиянка, вернувшаяся из Объединённых Арабских Эмиратов.

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Комментарии (4)

Aleks68
Много еще разных букв есть
тов
Выдуманная опасность, под которую весь мир загоняют в концлагерь.

Лишают работы, лишают права передвигаться, чтобы каждые три месяца вводить всем в кровь неизвестные вещества.

Каким недалеким надо быть, чтобы верить им.
dedmoroz_5e4d8827384c2
да можно и почаще продвигаемый бренд озвучивать) какие на подходе?
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