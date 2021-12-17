В Петербурге выявили второго заболевшего «омикроном»

Вернувшийся из Доминиканы россиянин оказался вторым заболевшим штаммом коронавируса «омикрон» в Петербурге.



«Два случая заражения штаммом коронавируса «омикрон» на территории Санкт-Петербурга выявлены у прибывших из туристических поездок в ОАЭ и Доминикану», — сообщает 17 декабря ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.



Заразившиеся новой вариацией COVID-19 сейчас изолированы в индивидуальных боксах в стационаре.



О появлении штамма «омикрон» в Петербурге 16 декабря заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Фонтанка» выяснила, что новую вариацию вируса в город завезла россиянка, вернувшаяся из Объединённых Арабских Эмиратов.

