«Омикрон» начал атаковать переносчиков чумы

Штамм коронавируса «омикрон», как выяснили учёные в ходе исследования, в результате «серьезного мутационного сдвига» получил способность проникать в организмы грызунов, являющихся переносчиками чумы. Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на bioRxiv.



Как известно, SARS-CoV-2 проникает в клетку, связываясь белками-шипами с рецепторами ACE2 на клеточной мембране. «В отличие от других органических соединений, «омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — полагают учёные.

