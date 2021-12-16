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«Омикрон» начал атаковать переносчиков чумы

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Штамм коронавируса «омикрон», как выяснили учёные в ходе исследования, в результате «серьезного мутационного сдвига» получил способность проникать в организмы грызунов, являющихся переносчиками чумы. Об этом 16 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на bioRxiv.

Как известно, SARS-CoV-2 проникает в клетку, связываясь белками-шипами с рецепторами ACE2 на клеточной мембране. «В отличие от других органических соединений, «омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», — полагают учёные.

Грызуны, живущие как в дикой природе, так и рядом с человеческим жильём, считаются главными переносчиками чумы. Исследователи считают, что чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности, когда из-за климатических изменений грызуны, жившие в степях Китая и Монголии, мигрировали на запад.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой «омикрон».

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Комментарии (2)

261847251
Ну и к чему тут чуму прикрутили?
Чтобы побольше страшных слов в статье было?
Mohsogol
И чума из Китая пришла!
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