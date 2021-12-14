«Положение в центре города нас обязывает». Как в доме Строгановых создают музей — визитную карточку

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На Невском проспекте 13 ноября появились инопланетного вида человечки — десант обнаружил себя на подступах к Строгановскому дворцу. Почти как Карлсон в образе привидения — «дикие, но симпатишные», персонажи оказались объектами первой выставки Музея городской скульптуры в его новом здании — в доме Строгановых. Том самом, что был передан организации культуры взамен площадей Благовещенской усыпальницы в Александро-Невской лавре, отошедших весной Русской православной церкви.

Пока сами помещения будущего музея закрыты на ремонт, выставки решили проводить в панорамных окнах первого этажа. Нынешняя, получившая название «Скажи по-другому», — первая. Инсталляции Антонины Фатхуллиной, знакомой петербуржцам по «Чернореченским львам», заняли пять витрин пространства, которое по своему местоположению так и просилось стать культурным: слева — Русский музей, напротив — Библиотека Маяковского, практически по диагонали — Главный штаб Эрмитажа.



Стеклянные двери, несколько ступенек вниз с тротуара Невского проспекта — и вы в просторном двухэтажном помещении с оголенными металлическими конструкциями, поддерживающими своды, неоштукатуренными кирпичными стенами и с кафельной плиткой на полу. По центру в потолке — большой проем вокруг лестницы наверх, открывающий взгляду деревянные балки потолка второго этажа. Заветные метры музей получил небыстро.

«С марта по июль тянулся этот процесс, потому что с юридической точки зрения одно из помещений, на первом этаже, нам передано в безвозмездное пользование, а на втором этаже — в оперативное управление, это два разных договора», — рассказывает руководитель филиала «Невский, 19» Наталия Яблонская.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







До Музея городской скульптуры в доме Строгановых работал магазин косметики. От него и осталась большая стеклянная лестница по центру, ведущая на второй этаж. Ее в музее в шутку называют «продающей»: в перила вмонтированы маленькие прозрачные коробочки-витрины. Саму лестницу планируют оставить, а вот коробочки — убрать как не соответствующие творческим задачам.



Вот только изящная лестница подкинула музею и проблем: дело в том, что перепланировка не была согласована, и теперь это ляжет на плечи учреждения культуры.

«Сейчас у нас работают архитекторы, которые занимаются обследованием и будут рассчитывать нагрузку, — объясняет Наталия Яблонская. — Мы очень надеемся, что всё в порядке, и мы войдем во все цифры, по которым можно согласовать».

Обследование продлится, как ожидается, до конца декабря. Только после этого, когда станет понятно, что музей себе может позволить в этих стенах, объявят конкурс на проектирование. Причем здание, переданное музею, уникально по своему статусу.

«Это единственное здание на Невском, не являющееся КГИОПовским (не находящимся под охраной комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. — Прим. ред. ), — продолжает Наталия. — Оно довольно сильно перестраивалось за время своего существования. Изначально дом графини Строгановой был возведен в XVIII веке, в XIX перестроен, и в таком виде существовал достаточно долго. Потом там много чего надстроили наверху, появились деревянные мансарды, и уже после войны всё это приобрело тот вид, какой имеет теперь».



Дальнейшие годы жизни здания на Невском также были разнообразны. Старая фотография ателье Карла Буллы зафиксировала здесь в 1903 году магазин белья и банкирский дом, а также лавку табачной фабрики «Саатчи и Мангуби». Снимок из архива кинофотофонодокументов, сделанный в 1949-м, — артель «Обувщик». Ремонт обуви был тут и в 1970-е. В 1990-е, по данным сотрудников Музея городской скульптуры, здание на какое-то время отдавали Русскому музею, вместе со Строгановским дворцом, — но потянуть еще и расселение коммуналок музей не смог, хотя кое какие-помещения за собой и оставил. В настоящее время два этажа принадлежат городу, а остальные частные.

Отсутствие охранного статуса, с одной стороны, упрощает внесение изменений в интерьеры, а с другой — вынуждает музей при организации пространства соблюдать все нормативы и стандарты. Например, нужно оборудовать отдельные помещения для приема пищи персонала, комнату охранника и даже герметичную защищенную комнату спасения для маломобильных посетителей, из которой, в случае чрезвычайной ситуации, их можно было бы эвакуировать снаружи здания.



«То есть нам придется отрезать довольно много служебных площадей, и это безумно жалко, потому что на самом деле 400 метров — это совсем немного», — резюмирует Яблонская.

Поскольку переселение филиала Музея городской скульптуры проходило поспешно и в годовой бюджет не закладывалось, нынешнее обследование музей проводит за счет средств, заработанных им самостоятельно. Но процесс приносит и приятные сюрпризы. Например, в шурфах, которые были сделаны в полу, нашли свидетельства жизни предыдущих хозяев и их гостей. Самые интересные из находок сложили отдельно: печной изразец, фрагмент рюмки или солонки, битые курительные трубки, детская свистулька.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«У Строгановых тут был трактир, это задний двор, и сюда скидывался мусор, это классическая мусорная куча», — поясняет Наталия Яблонская, показывая на кости животных и черепки посуды. Но, как известно, помойка — счастье археолога.

В отношении будущего помещений в музее уже есть четкая концепция.

«Когда нам дали это помещение, с витринными окнами, стало сразу понятно, что мы сюда не фонды повезем, а создадим экспозиционно-выставочное пространство, — вспоминает руководитель филиала. — Поэтому когда мы стали думать о концепции, первое, что стало всем очевидно, — это визитная карточка музея. И раз мы в самом центре города, мы будем рассказывать про городские памятники. Про ту часть городской коллекции, существование которой как музейных экспонатов наименее очевидно и горожанам, и туристам. Это вообще юридически удивительная ситуация, она есть только в Петербурге, и это та особенность нашего музея, которая делает его уникальным: наш фонд — не в стенах, а на площадях. И мы храним те экспонаты, которые находятся в открытой городской среде».



Действительно, немногие задумываются, что те же Нарвские ворота юридически — не здание-памятник архитектуры, а музейный предмет, относящийся к коллекции Музея городской скульптуры. У него даже нет адреса. И музей ставит перед собой задачу в новом филиале рассказать об истории создания своих памятников и о том, насколько они хрупки, как их реставрируют и сохраняют. Причем речь идет не столько о мультимедийной экспозиции, сколько о показе моделей, проведении занятий и мастер-классов для детей и даже организации экскурсий.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Например, площадь Восстания — отдельная большая история, на примере которой можно показать, как менялось убранство, как идеология меняла ситуацию в городе с точки зрения памятников, — иллюстрирует Наталия Яблонская. — Плюс мы надеемся, что будем водить много экскурсий по городу, на что сейчас у музея не хватает сил. Теперь наше положение в центре города нас обязывает. Это будет визит-центр музея вообще, потому что для большинства неочевидно, что даже если ты не идешь в Музей городской скульптуры — ты уже по нему гуляешь, потому что ты уже посмотрел на Медного всадника, на Екатерину, прошел по Аничкову мосту».



Алина Циопа, «Фонтанка.ру»

