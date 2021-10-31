На Черную речку прилетели львы. Возможно, они исполнят чьи-то желания

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Скульптурную композицию «Чернореченские Львы» установили 31 октября рядом с одноименным мостом у станции метро «Черная речка». Два крылатых двухметровых силуэта из белых стальных прутьев расположились по обе стороны гранитного спуска к воде. Скульптуры установлены здесь временно.

Их автор Антонина Фатхуллина — многократный участник российских и международных симпозиумов по скульптуре; ее работы, сделанные из металла, украшают улицы мегаполисов, в том числе и Петербурга. Она работала над «чернореченскими» львами несколько месяцев: гнула металлические пруты, выполняла сварочные работы, лепила глиняные маски. Место, где поселились ее «питомцы», для Антонины — особенное: она живет неподалеку и считает, что в районе, широко известном разве что обелиском на месте дуэли Пушкина, не хватает достопримечательностей.



«Я провела здесь много времени, когда готовила свой проект: фотографировала окрестности, измеряла объекты, — рассказала скульптор. — Место непростое. Прямо у спуска к воде стоит кривая ограда, рядом автомобильный отбойник, здесь кормят голубей, и они метят всю территорию — это, конечно, не украшает вида. Поэтому я подняла своих львов на метр над землей, чтобы их было хорошо видно. Вообще, работать было тяжело. Львы — очень энергоемкие существа, много сил отбирали. Но я их сделала неагрессивными, добрыми».

Любые памятники в городах быстро обрастают поверьями и традициями. Львы Антонины к этому готовы изначально. Скульптор раскрыла «Фонтанке» секрет: маски животных сделаны таким образом, что в пасть можно засунуть руку и загадать желание.



Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Реакцию местных жителей можно было оценить прямо на церемонии открытия памятника. Деловой мужчина, одетый в строгое пальто и при галстуке, как оказалось, заприметил праздничную кутерьму на набережной со своего балкона и пришел с бутылкой шампанского, чтобы символически окатить львов и пожать руку скульптору, выражая свое восхищение.



«Халтура! Даже лампочек красивых не могли повесить, — проворчал другой прохожий. — Это что за фигуры? Какие-то герои войны? Ах, это львы! Слышишь, Люда, это львы!» «Я прекрасно вижу, что это львы!» — недовольно откликнулась его спутница.

«Чернореченские Львы» — это шестой художественный объект, установленный в городе специалистами международного проекта «Waterfront / Водная линия». Проект направлен на развитие городских набережных и прибрежных территорий как общественных пространств. Куратор и эксперт проекта Дмитрий Пиликин считает, что паблик-арт необходимо развивать за пределами городского центра.

«Люди живут везде, всем хочется видеть прекрасное, отдыхать в красивых местах, — говорит он. — Наши львы — игра с классическим наследием, это традиционные скульптуры, обрамляющие спуск к воде. Даже такие маленькие речки, как Черная, играют важную роль в жизни города, не только Нева. В Петербурге есть проблема со скульптурой — тотальная боязнь чего-то нового. Я тоже с большой осторожностью отношусь ко внедрению в городе современного искусства, но понимаю, что от этого никуда не денешься, надо воспитывать понимание людей. А вот памятников ставить больше не надо, хватит», — поделился Дмитрий Пиликин. Он уверен, что практика временных установок городских скульптур, принятая в Европе, поможет снять напряжение у недовольных горожан.



«Мы демонтируем скульптуру, как только нас попросят городские власти», — сказала, открывая арт-объект, продюсер проекта Альбина Мотор. Но организаторы надеются, что львы задержатся на Черной речке подольше.