Музею городской скульптуры передали помещение рядом со Строгановским дворцом на Невском проспекте

Музей городской скульптуры получил помещение в здании на Невском проспекте, 19, в бывшем бизнес-центре «Строгановский». Это следует из распоряжения комитета имущественных отношений, с которым ознакомилась 18 марта «Фонтанка».



Выделенное помещение имеет площадь более 400 кв. метров. Согласно документу, оно закрепляется на праве оперативного управления за Музеем городской скульптуры. Как пояснили сотрудники учреждения, это часть первого и кусок второго этажей.

По мнению работников, предоставленная недвижимость больше подходит для выставок современного искусства, однако не исключено, что там будут показывать коллекции из фондов музея.