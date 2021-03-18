Музею городской скульптуры передали помещение рядом со Строгановским дворцом на Невском проспекте

Музей городской скульптуры получил помещение в здании на Невском проспекте, 19, в бывшем бизнес-центре «Строгановский». Это следует из распоряжения комитета имущественных отношений, с которым ознакомилась 18 марта «Фонтанка».
Выделенное помещение имеет площадь более 400 кв. метров. Согласно документу, оно закрепляется на праве оперативного управления за Музеем городской скульптуры. Как пояснили сотрудники учреждения, это часть первого и кусок второго этажей.
По мнению работников, предоставленная недвижимость больше подходит для выставок современного искусства, однако не исключено, что там будут показывать коллекции из фондов музея.
Ранее стало известно, что Смольный утвердил передачу в безвозмездное пользование на 100 лет второй этаж Благовещенской усыпальницы в Александро-Невской лавре (три помещения — 215, 19,5 и 195,6 кв. метров) РПЦ, где ранее располагалась экспозиция «Знаки памяти» Музея городской скульптуры.
Экспозицию сотрудники культурного учреждения переместили на первый этаж за счет собственных зарплат. Из-за того, что первый этаж (где расположена могила Суворова) фактически превратился в склад, в настоящее время он закрыт для посещений.
Шесть зданий на территории лавры попросил передать в пользование РПЦ митрополит Варсонофий. Музею предлагали несколько вариантов для переезда: подвал с текущей водой, подвальное помещение в переулке Джамбула, а затем — промышленное здание с шиномонтажом по соседству.