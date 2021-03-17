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Петербургской епархии вернули помещения, в которых располагался Музей городской скульптуры

Верхний храм Благовещенской церкви Александро-Невской Лавры возвращён монастырю. Его помещения, в которых ранее располагался Музей городской скульптуры, передаются Санкт-Петербургской епархии в безвозмездное пользование. Информация об этом 17 марта размещена в монастырской группе во «ВКонтакте».

«В год 800-летия святого благоверного князя Александра Невского восстанавливается историческая справедливость: единственный в Лавре престол в честь её небесного покровителя возвращён монастырю», — говорится в сообщении со ссылкой на распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга.

В нём также сказано, что для экспозиции музея найдено другое помещение, но какое именно и где — не уточняется.

Благовещенская церковь была закрыта в 1933 году. Музей городской скульптуры занял её помещения в 1948–1949 годах. Первая после 88-летнего перерыва божественная литургия будет совершена в начале апреля этого года, уже назначен ключарь из числа насельников монастыря.

Как ранее писала «Фонтанка», музей вынужден переезжать из-за того, что к Смольному обратился митрополит Варсонофий Санкт-Петербургский и Ладожский с просьбой передать РПЦ помещения в Александро-Невской лавре, которые он занимает, в пользование на 100 лет.

Смольный предлагал учреждению культуры разные адреса для новоселья, но не все они отвечали особенностям хранения экспонатов. В последний раз это было промышленное кирпичное здание на Московском проспекте, в котором квартируют шиномонтаж, склад и мебельное производство.

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Комментарии (5)

264527831
Благовещенскую очевидно разделят на двух арендаторов: верх лавра внизу музей. Как это будет сосуществовать непонятно. Это единый историко-культурный комплекс. Арендатор должен быть один - музей, но в совместном использовании с церковью. А так вся эта затея отдаёт непонятно чем. Оторвали кусок памятника и кинули лавре.
Алексей Власов
Лавре вернули лаврово, и это правильно. Но и музей надо сохранить. Надо понять и простить некоторых излишне вспыльчивых, самоуверенных, недальновидных гуманитариев, и помнить что музей это история музея. А историю у нас переписывать нельзя, это уголовщина. И помнить: это наш музей, это наша Лавра, это наш князь, это наши чудики, это наши мракобесы.
AlBerkut
'Набожность - признак отсталости' ©
Цитата по памяти, ЕМНИП из ВиМ Толстого, возможны неточности.

От себя: если опустить ненормативную лексику, то просто промолчал 😠😠😠
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